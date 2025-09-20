La mostra scambio del Crame a Imola, tempio dei motori d’epoca: “Insostituibile”

Imola, 20 settembre 2025 – I cancelli dell’Autodromo si sono aperti ieri mattina per il via ufficiale alla 47esima edizione della mostra-scambio organizzata dal Crame (Club romagnolo auto e moto d’epoca). Una tre giorni, fino a domani, che trasforma l’Enzo e Dino Ferrari nella capitale mondiale del motorismo storico, con oltre 2mila espositori distribuiti tra box, paddock e pista.

Un appuntamento che non delude mai, tra certezze e sorprese. Le prime sono garantite dalla varietà di auto, moto, ricambi e memorabilia esposti; le seconde nascono dall’imprevedibilità del mercatino, dove la caccia al pezzo raro è parte integrante dell’esperienza.

“Sono venuto da Milano per cercare un carburatore Weber anni ’60 per la mia Giulietta – racconta Francesco, uno dei visitatori –. E in meno di due ore ho trovato un esemplare praticamente nuovo. Questo appuntamento resta insostituibile”.

Ma la mostra-scambio non è solo mercato. È anche esposizione culturale, memoria viva della storia dei motori. Tra i punti forti di quest’anno spiccano le celebrazioni dei 40 anni dall’esordio della Minardi in Formula 1 e i 50 dal trionfo di Vittorio Brambilla al GP d’Austria 1975. Accanto alle monoposto, fanno bella mostra le Lotus Gran Turismo e le Alpine da rally, protagoniste degli anni Settanta.

Il percorso espositivo porta anche a curiosità fuori dall’ordinario: auto trasformate in strumenti pubblicitari, come quella a forma di scarpa commissionata da un’azienda di calzature.

“È incredibile pensare che un mezzo simile circolasse davvero sulle strade – commenta sorridendo una coppia di visitatori – questo è il bello di Imola, un tuffo continuo tra storia e sorpresa”.

Ampio lo spazio dedicato ai veicoli da lavoro: camion, autobus, trattori e perfino mezzi militari ricordano l’Italia della ricostruzione e l’evoluzione della meccanizzazione agricola. Sul fronte motociclistico, negli spazi del neonato Mimas (Museo internazionale moto e auto storiche) si possono ammirare modelli unici: dalle Suzuki della collezione Merzari – tra cui la rara special Geminiani-Yoshimura del mondiale 1987 – al triciclo di fine Ottocento che vide tra i suoi piloti pionieri anche Ettore Bugatti.

Non mancano le due ruote tassellate, con la mostra curata da Silvano Morara sulle Morini Corsaro Regolarità, eredi di una tradizione che negli anni Sessanta fece scuola e che trova eco nelle recenti vittorie italiane alla Sei Giorni internazionale.

La mostra-scambio del Crame non è solo un evento per collezionisti, ma un’occasione di incontro intergenerazionale. In Autodromo sfilano esperti restauratori e famiglie con bambini curiosi.

“Per mio figlio è la prima volta – racconta Luca, appassionato di Bologna –. E vederlo emozionato davanti a una Lancia Delta S4 da rally è per me il regalo più grande”.

L’atmosfera è quella di sempre: tra i banchetti si contratta, si raccontano aneddoti, si condividono esperienze. In tanti, anche se non trovano il ricambio o il modello cercato, escono comunque soddisfatti. Perché qui il fascino sta proprio nel viaggio, nella ricerca, nel poter toccare con mano la storia dei motori. Oggi cancelli aperti dalle 8 alle 18; domani dalle 8 alle 17. Biglietti su Ticketone o in loco.