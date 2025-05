Da Senna a Schumacher: in mostra a Imola i piloti migliori

Imola, 13 maggio 2025 – Senna è pensieroso come sempre. Nigel Mansell, armato di banana, salta le transenne come in quella famosa pubblicità dell’olio di semi. Berger pare guardarti direttamente negli occhi e Schumi si esibisce nel suo iconico salto. A tu per tu con la storia e con i volti di chi ha fatto grande la Formula 1. S’intitola ‘Facce da Gran premio’ la mostra a fini benefici del fotoreporter imolese Marco Isola che verrà allestita nell’atrio appena restaurato di Palazzo Vacchi (via Appia 37, Imola). Undici immagini per immortalare i momenti più rappresentativi del Circus sul Santerno, in un’esposizione visitabile nel weekend di gara, da venerdì a domenica, con orario continuato dalle 9 alle 22.

Le fotografie saranno acquistabili nella sede della mostra in via Appia. E con un preciso fine benefico: parte del ricavato verrà devoluto in beneficenza alle associazioni ‘Matteo Bagnaresi’ e ‘Aula Alessia Matteucci’, realtà che si occupano di doposcuola gratuito per ragazzi in difficoltà e progetti di approfondimento per adulti e famiglie.

La mostra, realizzata grazie alla collaborazione della cooperativa Clai, ritrae alcuni dei più grandi protagonisti della storia della Formula 1, tutti immortalati dall’Isolapress, agenzia fotografica di Marco Isola. Non mancheranno ritratti di Ayrton Senna, Michael Schumacher, Alain Prost, Nigel Mansell, Fernando Alonso, Gerhard Berger e altri grandi dello sport.

“Visto il successo dell’edizione dello scorso anno, grazie alla quale siamo riusciti a devolvere, in collaborazione con la giornalista Gabriella Pirazzini, fondi utili allo svolgimento delle attività delle due associazioni, abbiamo deciso di fare il bis - spiega Marco Isola -. Ho deciso di puntare sui volti dei piloti per regalare ai visitatori un viaggio nel tempo in occasione del 75° anniversario della Formula 1 grazie ai suoi protagonisti. Un ringraziamento speciale va a Giovanni Bettini, storico presidente della Cooperativa Clai, che ha finanziato l’esposizione”.