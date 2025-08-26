Torna ‘La Notte Verde’, 3 giornate tutte da vivere: le date 2025

Casalfiumanese, 26 agosto 2025 – A Casalfiumanese è iniziato il conto alla rovescia per la sesta edizione de La Notte Verde in programma dal 5 al 7 settembre al Parco Manusardi. L’evento, ideato dall’amministrazione comunale, rientra nel Programma Turistico di Promozione Locale 2025 della Città Metropolitana di Bologna. Il format ideale per abbinare tradizione, cultura, socialità e sostenibilità. Il tutto in ottica di una promozione turistica che strizza l’occhio all’ambiente, ai prodotti tipici locali da trasformare in deliziose proposte gastronomiche e alla biodiversità. Un appuntamento particolarmente apprezzato dai più giovani, per stare insieme e fare nuove amicizie, a pochi giorni di distanza dalla ripresa delle lezioni in classe. Anteprima il 5 nel cuore del parco con, dopo l’incontro pomeridiano tra famiglie e insegnanti in ottica annata scolastica 2025-2026, i film sul grande schermo targati ‘Cinema in Tour’: prima il corto valligiano ‘Sommersi’ poi ‘Willy Wonka e la Fabbrica di Cioccolato’.

Il clou dalle 15,30 del 6, una volta sistemata l’accoglienza dei partecipanti in arrivo con tende e camper, per le iscrizioni dell’edizione numero 28 de ‘I zug d’na volta’ griffati Pro Loco. Laboratorio con la libreria Selma, cena ‘Una pasta insieme’ e poi il via all’imperdibile sfida ‘Starlight: luci nella notte’ tra due squadre rivali. Cocomerata notturna e storie della buonanotte prima del meritato riposo. Risveglio in musica di buon mattino il 7 con il concerto all’alba per pianoforte e violoncello nell’ambito del progetto ‘Festival Suoni e Voci della terra: in viaggio tra genti, musica e tradizioni’. Qualche esercizio ginnico in compagnia di Emma Bianconi poi la colazione. Alle 10, l’attesissima caccia al tesoro ecologica a cura del Consiglio Comunale dei Ragazzi e, in parallelo, la partenza della camminata escursionistica ad anello lungo i sentieri del posto insieme alla sezione di Imola del Cai.

A seguire, tagliatelle al ragù per i partecipanti de ‘La Notte Verde’, un’altra caccia al tesoro e la camminata finale prima del rompete le righe: “Era partito tutto per gioco ma, dopo più di un lustro, i numeri dei partecipanti sono raddoppiati fino a sfiorare le 60 persone della passata edizione – spiega l’assessore con delega all’Ambiente, Silvano Casella –. Un colpo d’occhio meraviglioso con i bambini affascinati dalla possibilità di dormire in tenda nel parco con le loro famiglie o, a pochi passi di distanza, nei camper”. E ancora: “Si tratta di uno degli ultimi weekend di svago prima dell’inizio della scuola e tra gli obiettivi c’è anche quello di creare un’occasione di incontro e condivisione tra i più giovani – conclude –. Un grazie alle tante realtà del territorio che sostengono attivamente l’appuntamento”. Prenotazioni obbligatorie (tel. 328.0328317).