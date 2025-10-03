La sagra del Marrone scalda i motori: musica, sapori nostrani e mercatini. Il programma

Castel del Rio, 3 ottobre 2025 – Quattro domeniche da tutto esaurito per celebrare il marrone, prodotto tipico per eccellenza dell’alta valle del Santerno. A Castel del Rio manca sempre meno all’edizione numero 69, a settant’anni esatti di distanza dal primo storico sigillo dell’evento, della Sagra del Marrone che monopolizzerà tutte le giornate di festa di ottobre con appuntamenti in agenda il 5, 12, 19 e 26 del mese. Atmosfera fiabesca, specialità culinarie a base del pregiato frutto del castagno, che a queste latitudini vanta pure la certificazione Igp e muove una bella fetta di economia, ed intrattenimento. Una manifestazione identitaria che racconta le radici del territorio e rimanda ad una tradizione plurisecolare.

In piena epoca medievale, infatti, i castagni alidosiani erano chiamati gli ‘alberi di pane’ in quanto risorsa fondamentale per l’alimentazione e il commercio della collina. Una sagra che resta al passo con i tempi e che, dopo l’annuncio della novità del ‘Festival Suoni e Voci della Terra’, porterà in paese il 12 l’omaggio a Lucio Dalla con titolo ‘Dalla Terra al Mare’, il 19 la tappa del tour regionale ‘E-Risalutami tuo fratello 2025’ con Marco Ligabue e Andrea Barbi e il 26 ‘Spirito e Blues’ dedicato a Zucchero Fornaciari.

Un evento che non tradisce i gusti e sapori della zona. Doppio menù da non perdere: antipasto con polenta di marroni con ricotta e miele da abbinare alle bruschette con lardo e marroni al rhum caramellati, primo piatto a scelta tra i leggendari capaltèz ripieni o le tagliatelle di farina di marroni condite con porri, speck e mascarpone. E il secondo? Filetto di maiale con salsa di porcini e marroni accompagnato dalle immancabili patate fritte. Prevista la possibilità di ordinare anche le singole portate e pronta una proposta senza castagne tra salumi, formaggi, fichi caramellati e gustosa ficattola.

“Saranno un’ottantina i volontari schierati in prima linea per la sagra – anticipa Paolo Franceschi, presidente della Pro Loco Alidosiana –. Da oltre dieci giorni le nostre arzdore sono al lavoro di sera per preparare i capaltèz, tipici cappellacci ripieni, fatti a mano secondo le antiche ricette. Prima la preparazione del ripieno, con i marroni cotti nel latte, passati nel colino e conditi, poi le 800 uova per tirare la sfoglia”. Una produzione che rimanda alle istantanee in bianco e nero per abbracciare il grande pubblico: “Un 2025 d’oro per il comparto castanicolo locale con i marroni Igp di Castel del Rio che saranno disponibili sui banchi del mercato della sagra fin dalla prima data – aggiunge –. I quantitativi che utilizzeremo tra cucina e arrostite varie? Almeno sei o sette quintali ogni domenica”. Tre tipologie di mercato a fare da cornice al passeggio della gente nel tratto di provinciale Montanara, limitrofo al centro storico, trasformato in isola pedonale. Hobbisti e artigiani al lavoro nei dintorni di Palazzo Alidosi mentre marronai e agricoltori saranno appostati a due passi dal cuore pulsante dell’abitato per vendere i marroni e quei famosi ‘bruciati’ fatti saltare in gigantesche padelle. Tantissime le delizie nella Casina dei Dolci. Bancarelle tradizionali posizionate, invece, in Piazza della Repubblica.