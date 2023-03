Sagre a Imola e dintorni, dal raviolo ai maccheroni: ecco quali

Sagra dei Maccheroni di Ponticelli

Bologna, 14 marzo 2023 – Non c’è niente di meglio di inaugurare il weekend con una bella sagra. In arrivo a Imola nei prossimi fine settimana di marzo due appuntamenti imperdibili per gli amanti delle tradizioni popolari e del buon cibo: la Sagra del Raviolo e la Sagra dei Maccheroni di Ponticelli.

Sagra del Raviolo 2023

Sabato 18 e domenica 19 marzo torna la 98esima edizione della Sagra del Raviolo di Casalfiumanese. Si tratta di una fiera molto antica: istituita dal conte Federico Alessandretti, la prima edizione risale al 1925.

Protagonisti saranno ovviamente i ravioli dolci locali ripieni di mostarda e conditi con zucchero e liquore Alchermes. Il clou della sagra è sicuramente il lancio dei ravioli dalle torri del paese sulla folla; a dirigere il tutto, il Conte Raviolone. A seguire, musica, spettacoli e carri allegorici.

La sagra inizia il 18 marzo con la “Notte prima del Raviolo” con musica e stand gastronomici. A seguire, dalla mattina del 19 marzo, riprende la sagra con l’aggiunta di una corsa competitiva o, in alternativa, una semplice camminata (su registrazione).

Sagra dei Maccheroni 2023

Il weekend successivo invece è la volta del maccherone. Domenica 26 marzo a Ponticelli avrà luogo l’attesissima Sagra del Maccherone 2023. Si tratta anche in questo caso di una fiera nata agli albori del secolo scorso.

Per l’occasione saranno cucinati 8 quintali di pasta e conditi con 400 kg di ragù di carne rigorosamente con parmigiano. Le cucine iniziano a lavorare alle 4 del mattino e dalle 11.30 i pentoloni fumanti sono finalmente pronti per nutrire gli ospiti.

A fare da cornice alla ricca mangiata tanti spettacoli musicali e stand di prodotti locali.