Al San Domenico di Imola il premio del Gambero Rosso: ha la migliore carta dei vini in Italia

Imola, 20 ottobre 2025 – “Al San Domenico il premio di miglior carta dei vini”. In Italia. A dirlo è direttamente la casa editrice ’Gambero Rosso’. Così Imola, con il noto ristorante a due stelle Michelin, raggiunge ancora di più e ancora una volta i vertici nazionali. Un riconoscimento di altissimo valore e blasone che il sommelier Francesco Cioria ha ritirato direttamente a Roma. In sua compagnia c’era lo chef Max Mascia. Questo perché accanto a un buon piatto ci deve sempre essere un buon vino. E viceversa. E il San Domenico, come ha spiegato il ’Gambero Rosso’, “è un monumento per il suo incredibile archivio enologico con bottiglie di decenni fa, in alcuni casi anche centenarie, che raccontano come è cambiato il gusto”. E dire che il premio speciale, suddiviso in 19 categorie, fa parte della ’Guida Ristoranti d’Italia 2026’. Così, il San Domenico, con altri 18 ristoranti in tutta Italia, potrà vantare di essere al top in una categoria. Ovvero, avere la migliore carta dei vini.

“Premiazioni di questo tipo fanno molto piacere. È un segnale del lavoro che stiamo facendo. Con l’impegno si possono ottenere queste grandi soddisfazioni. L’eredità lasciata dalla famiglia Morini e dal fondatore Gianluigi è ricca e vasta. E bisogna custodirla per guardare al futuro”, racconta Cioria. Guardando indietro le cantine del ristorante San Domenico furono costruite oltre cinquecento anni fa dai frati domenicani, ma conservano anche inequivocabili tracce di epoche più antiche, come le trachiti stradali romane. All’interno ci sono 2.400 etichette e oltre 15mila bottiglie, alcune con oltre 100 anni di storia. Migliaia di bottiglie di annate rare e preziose, dai più grandi cru d’Italia alle eccellenze dalla Francia.

“Cerchiamo di ricevere gli ospiti come se entrassero a casa nostra, come ci ha insegnato il signor Morini. Le persone devono stare bene a tavola: per questo è molto importante creare il giusto feeling con il cliente”, prosegue Cioria. Un pensiero condiviso anche da Mascia. “La nostra cantina è conosciuta e piace molto anche per la parte architettonica. La parte estetica fa la differenza. E poi ci sono vini di rilievo e importanti. Ci teniamo davvero tanto, anche a livello di ordine, evitando l’assemblaggio di vini e con un sistema di inventario digitale, sapendo sempre cosa entra e cosa esce”, racconta lo chef.

Poi, a 55 anni di distanza dalla nascita, il ristorante San Domenico continua ad avere un forte Dna territoriale. Pochi ingredienti, molti della zona, gusti nitidi e riconoscibili. Insomma, “una cucina molto di palato. Un’esperienza senza troppe complicazioni, dove vincono la semplicità e l’immediatezza”, conclude chef Mascia. Un premio che onora anche quell’impegno che Gianluigi Morini, Nino Bergese e Valentino Marcattilii hanno sempre portato avanti. Dal 1970 a oggi. Mantendendo fede alla tradizione. Ma sapendosi rinnovare e adattare ai tempi. Come la cantina. Fatta di storia ed eccellenze al calice. Tanto da essere la miglior carta dei vini italiana.