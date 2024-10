Baccanale 2024 sostenibile: programma e piatti gourmet senza scarti

Imola, 29 ottobre 2024 - Il Baccanale è (anche) sostenibile. Domani alle 19.30, in piazza Matteotti, va in scena ‘Un s’bòta veja gnét / Non si butta via niente’, uno show cooking a scarto zero con degustazione. L’evento è organizzato da Comune, Gruppo Hera e Last Minute Market con la collaborazione di Clai, Dulcis Cafè, Trama di Terre e No Sprechi Onlus. Partecipazione speciale del maestro pasticcere Gino Fabbri. Presenta la giornalista Laura Giorgi.

Lo show cooking a scarto zero nasce dall’idea di raccontare il progetto imolese ‘Un s’bòta veja gnét’, che ha come obiettivo il recupero strutturato delle eccedenze alimentari a favore di enti no profit del territorio che si occupano di supportare persone in condizioni di difficoltà. I protagonisti, per l’occasione, realizzeranno tre ricette: una vegetariana, una a base di carne e un dessert. Al termine dello show cooking, degustazione dei piatti presentati. La partecipazione è gratuita. Tutti e tre i piatti avranno in comune due elementi: utilizzare completamente i prodotti scelti senza fare scarti e valorizzare l’olio di oliva, tema del Baccanale 2024.