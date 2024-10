Giornate del Fai di ottobre 2024 a Imola: cosa vedere

Imola, 11 ottobre 2024 - Un fine settimana dedicato alla riscoperta di alcuni dei luoghi più belli della città. Domani e domenica tornano, per la tredicesima edizione, le Giornate Fai d’autunno. Si tratta di uno dei più importanti e amati eventi di piazza dedicati al patrimonio culturale e paesaggistico del Paese, organizzato a livello nazionale appunto dal Fondo per l’ambiente italiano. In città i tre da riscoprire, grazie al Gruppo Fai Imola-Dozza-Valle del Santerno e alla delegazione Fai di Bologna, guidati dagli aspiranti ciceroni del polo liceale, sono palazzo Sersanti, piazza Matteotti e palazzo Calderini. Tutti e tre i luoghi saranno visitabili domani dalle 14.30 alle 18 e domenica dalle 10 alle 18.