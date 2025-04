Wec Imola 2025: programma, parcheggi e ingressi. Valentino Rossi: “Circuito leggendario”

Imola, 2 aprile 2025 – Mancano meno di due settimane al ritorno in città del Wec. L’evento verrà presentato ufficialmente domani all’aeroporto di Bologna, ma è già possibile tracciare il piano di accoglienza per quanti arriveranno in città nel weekend del 18-20 aprile in occasione della ‘6 ore di Imola’, seconda tappa del campionato mondiale endurance.

Grande afflusso

Confermata l’organizzazione che, già nel 2024, aveva permesso di fare le prove generali in vista del Gran premio di Formula 1 di maggio. Dodici mesi fa, a fronte di un’aspettativa di 60mila presenze, alla fine dei tre giorni l’asticella si alzò oltre quota 73mila. E quest’anno, pur in mancanza di dati ufficiali sulle prevendite e con la concomitanza con la domenica di Pasqua che potrebbe spingere più di qualcuno a rimanere a casa, si punta ad avvicinare il più possibile quella cifra.

I parcheggi

Cinque le aree di sosta a pagamento previste (più uno spazio riservato ai disabili in piazzale Leonardo da Vinci), che si aggiungeranno ai normali parcheggi a disposizione degli automobilisti. Già da venerdì 18 apriranno gli spazi nelle vie Tabanelli e Guicciardini (auto, bus e minibus), in via Graziadei (auto, minibus e camper) e via Tiro a Segno (auto, minibus e camper). Sempre in via Tiro a segno aprirà, domenica 20, anche una zona riservata ad auto e moto. Solo auto, invece, in via Pirandello, dove la sosta a pagamento inizierà da sabato 19.

Gli ingressi

Tre gli ingressi per il pubblico in Autodromo: viale Dante (dove sarà collocata la biglietteria), Rivazza e Tosa. Detto che i biglietti danno accesso libero ovunque (i posti non sono numerati), è confermata la presenza della fan zone in via Malsicura, alle spalle delle tribune centrali, tutte aperte per l’occasione assieme alle gradinate in cemento alla Tosa e alle Acque minerali, a due spalti provvisori alla curva Gresini (dove sarà aperta anche la piattaforma per i disabili) e alla Rivazza (tribune e prato). Secondo la mappa pubblicata dall’Area promozione circuito degli eventi – Ufficio turismo del Comune, dovrebbero invece rimanere chiusi, alla Tosa, sia il prato che la tribuna provvisoria allestita per la F1. Non è prevista nemmeno l’apertura dei campeggi, che saranno invece operativi per il Gran premio di maggio.

Valentino Rossi: non vedo l’ora di tornare

Nel weekend dedicato al meglio del mondo delle ruote coperte (appuntamento confermato a Imola fino al 2028), scenderanno in pista tanti protagonisti del Circus di qualche anno addietro. Tra questi, da ricordare il giapponese Kamui Kobayashi, l’olandese Nyck de Vries, il britannico Jenson Button (campione del mondo nel 2009), il danese Kevin Magnussen, il tedesco Mick Schumacher (figlio di Michael), il polacco Robert Kubica e l’italiano Antonio Giovinazzi. Saranno tutti al volante delle hypercar mentre, nella Classe Lmgt3, si vedrà anche quest’anno il nove volte campione del mondo di motociclismo Valentino Rossi. “Non vedo l’ora di tornare su questo circuito leggendario”, il messaggio lanciato in questi giorni dal Dottore ai suoi fan.

La griglia di partenza

La griglia di partenza vedrà schierate le principali case automobilistiche tra cui Ferrari, Porsche, Cadillac, Toyota, Alpine, Peugeot e Bmw, pronte a sfidarsi in una gara ricca di adrenalina e sorpassi mozzafiato. A rendere ancora più emozionante questa edizione, saranno il debutto della Aston Martin nella categoria Hypercar e della Mercedes Amg nella classe Lmgt3, che porteranno nuove sfide e sempre maggiore competitività in pista.