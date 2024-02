Il 2024 di Confindustria Imola: "Parcheggi e politiche abitative, serve un confronto aperto"

Imola, 5 febbraio 2024 – E’ una panoramica completa quella tracciata da Marco Gasparri, presidente della delegazione del circondario imolese di Confindustria Emilia, per inquadrare questo 2024 appena partito.

Gasparri, il quadro di un 2023 piuttosto ostico.

"Diciamo che non ci siamo fatti mancare nulla e le speculazioni non sono ancora finite. Non dimentichiamoci dei tassi di interesse rialzati per evitare la spinta dell’inflazione che peseranno sui bilanci dell’annata passata in modo significativo per chi ha contratto prestiti per affrontare la fase espansiva".

Non solo.

"Le imposte continuano a crescere mentre i costi energetici sono tornati accettabili ma ben lontani da quelli del 2019. I prezzi delle materie prime sono un po’ rientrati, ma difficilmente scenderanno ancora. L’alluvione di maggio ha indebolito per mesi circondario e area romagnola. Ci siamo rialzati ma i ristori per famiglie e imprese tardano ad arrivare. Siamo sempre sotto esame e questa situazione, alla lunga, stanca".

Resilienza, quindi, fino a un certo punto.

"Il sistema Italia si sta indebolendo nonostante un export che tira ancora ma che fatica a mantenere le posizioni di vertice data la forte concorrenza globale. Il nostro modello di media impresa forte nel mondo per competitività, creatività e servizio è messo in difficoltà da economie assistite sull’export. Pesa il progressivo invecchiamento della generazione di imprenditori che ha reso forte il territorio e la mancanza di figure adeguate per professionalità".

Cosa aspettarci in chiave futura?

"Il 2024 sarà un anno di transizione con il consolidamento delle crescite del biennio precedente ma privo, salvo qualche caso, di ulteriori ascese. Occorrerebbe dare il via al processo di diminuzione dei tassi per alimentare la ripartenza degli investimenti. Se l’inflazione non sarà spinta a nuovi rialzi, l’occupazione terrà e in qualche caso sarà contratta ma solo perché mancano le figure tecniche".

Lei da anni confida nei giovani.

"Ma devono tornare ad avvicinarsi ad un lavoro vero e non essere attratti dai social o da finte strade per fare soldi. La vera piaga? Il calo demografico endemico che riscontriamo nella quota dei ragazzi dai 15 ai 29 anni che non studiano e non lavorano".

Richieste alle istituzioni?

"Una conferenza economica per confrontarmi sul Pug, sul problema della casa, sull’economia e su un piano di marketing territoriale che attragga investimenti da fuori territorio. Diventerà un’emergenza il tema dell’espansione delle aziende del territorio e non. Il reclutamento delle imprese porterà in zona persone a caccia di un tetto sotto il quale abitare".

Poi?

"Le politiche di investimento di un’azienda si dirigono verso poli attrattivi per servizi, formazione, innovazione, persone e tempo libero. I lavoratori guardano al ‘life-balance’ e chiedono risposte alle aziende".

C’è altro?

"Non vorrei più sentirmi dire dai nostri associati che accettiamo tutto ciò che viene dall’alto. Serve un confronto serio ed assiduo senza attori di serie A o di serie B. Alle aziende viene chiesta rapidità ed efficienza e le stesse le vorrei anche dalla macchina comunale".

Centro storico e Gran Premio di Formula 1.

"Apprezzo l’impegno dell’amministrazione per portare nuove attività in centro. Il tema vero è la scarsità dei parcheggi, soprattutto di quelli liberi. Difficile invertire la rotta di chi si allontana dal cuore dell’abitato. Bene l’impegno corale per la Formula 1 ma non perdiamo di vista città, circondario e polifunzionalità del circuito".