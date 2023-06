A Ca’ Vaina un’estate ricca di appuntamenti

Prosegue l’estate a Ca’ Vaina, il centro giovanile culturale del Comune di Imola gestito dalla cooperativa sociale Officina Immaginata. Da luglio il programma si arricchisce con una programmazione settimanale così articolata. Il lunedì, nelle serate di Stand up comedy, e di Poetry Slam con la collaborazione di Stand Up Comedy Imola e del collettivo Cultura in Bianco è possibile prenotare il proprio intervento sul palco e prendere parte alla competizione tra comici e poeti. Il martedì è dedicato ai libri e ai film. Il percorso, ormai consolidato, di CineVaina continua all’aperto, portando nel maxischermo del giardino film di qualità in lingua originale. Il martedì si arricchirà anche della rassegna ’Narratori dal mondo emerso’, organizzata in collaborazione con Selma Libreria e con la partecipazione della biblioteca Manfrediana. Ospiti, nei mesi di luglio, agosto e settembre, solo autori romagnoli: l’obiettivo è quello di raccogliere fondi per le biblioteche alluvionate del territorio. Il mercoledì spazio ai dj set, ma anche gruppi di lettura e presentazione di libri. Il giovedì vedrà protagonisti i diritti civili e sociali con una serie di talk informali e la presenza di ospiti importanti per approfondire tematiche come il cambiamento climatico, le mafie, il razzismo e le migrazioni.

"Durante il ciclo di talk che stiamo preparando a Ca’ Vaina ci sarà la presentazione dell’evento finale che si terrà nel parco dell’Osservanza, nel corso del quale diverse espressioni artistiche ci aiuteranno a sviluppare il tema centrale: il rapporto essere umano-natura –dice Matteo Rinaldi Ceroni, per PuntoZero APS, che spiega "durante l’inizio dell’emergenza e nelle settimane successive, ci siamo mossi per dare supporto alle comunità colpite e il ciclo di incontri nasce dalla voglia di spiegare l’accaduto sia da un punto di vista tecnico che attraverso le esperienze di chi l’alluvione l’ha vissuta direttamente".

Il venerdì e il sabato protagonista sarà la musica, che rimane il collante principale: Soul Fingers, Funk Rimini, Tribalneed, Bassi Maestro, Koralle, Cucina Sonora, Aquarama riempiranno di musica il parco, affiancati da gruppi imolesi che stanno scrivendo la storia musicale attuale della città come i Colimbo, i Musica in Pantofole e Solo Prese Bene Soundsystem. Non da ultimo, continuano nell’estate le buone abitudini, con i gruppi di lettura del libro e del fumetto Pepite e Vari.China e le serate di gioco di ruolo a cura di Officina Coboldi.

"Il centro Ca’ Vaina è diventato il luogo che avevamo sognato nel momento della sua progettazione- dice l’assessore alla Cultura Giacomo Gambi - : intorno ad esso gravita, si confronta e si amplia la rete di associazioni e singoli che fanno cultura in città".