A Casa Piani i racconti in ogni lingua

Casa Piani aderisce al al progetto ‘Mamma lingua - Storie per tutti, nessuno escluso’, rivolto alle famiglie con bambini fino a sei anni delle più numerose comunità straniere che risiedono in città.

Oggi e domani la sezione ragazzi della biblioteca comunale ospiterà una valigia itinerante con 100 libri che raccontano storie in tante lingue diverse. La mostra bibliografica, allestita al secondo piano della biblioteca, è visitabile oggi (dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18) e domani (dalle 9 alle 13).

Parallelamente alla mostra, grazie anche al contributo per acquisto libri del Mic, Casa Piani e le biblioteche decentrate hanno arricchito il proprio patrimonio con oltre 350 libri nelle diverse lingue, rendendoli disponibili per il prestito e la lettura in sede. In particolare, a Imola le comunità più diffuse nel territorio parlano lingua araba, rumena e albanese, ma non mancano cittadini che si esprimono in altre lingue, dal cinese all’hindi, dallo spagnolo all’ucraino.

Ma non è finita. Domani alle 10.30 Casa Piani festeggia la Giornata nazionale della lingua madre con una mattina di condivisione di parole e storie, per incontrarsi, leggere e ascoltare storie in lingua madre e in italiano.

"Ogni lingua, ogni cultura ha valore – commenta l’assessore alla Cultura, Giacomo Gambi –. E anche con le nostre biblioteche vogliamo costruire ponti di parole".