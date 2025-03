A lezione con gli amici a quattro zampe. Ciclo di incontri alla biblioteca comunale

A Castel Guelfo partirà il 25 marzo il ciclo di quattro incontri teorici per i proprietari di cani, e appassionati degli amici a quattro zampe in generale, utili al rilascio del patentino di proprietario responsabile. L’iniziativa, a cura del centro cinofilo Intus Canem di Castel San Pietro Terme con il patrocinio del municipio guelfese, si terrà dalle 19.30 alle 21 nella Sala Viola della biblioteca comunale del paese con ingresso libero. Dopo la prima serata dal titolo ‘La scelta del cane in base al contesto e alla tipologia della famiglia’ si proseguirà con analoghe modalità il 1°aprile con il focus ‘Perché educare un cane’. Ultimi due incontri in agenda l’8 e il 15 aprile per approfondire responsabilità, leggi ed i principi di socializzazione e abituazione dei cani in città.