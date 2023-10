A lezione di pace e amicizia. Karusel supera i confini

Un ponte di pace per sognare un futuro migliore senza violenze e discriminazioni. E’ anche questo l’obiettivo del centro didattico fondato e diretto da Svetlana Gorozhanina, insegnante e giovane mamma.

Karusel, che promuove laboratori al Centro Primola, è una ’scuola’ che ha l’obiettivo di promuovere la cultura russa tra adulti, ragazzi e bambini attraverso i valori di amicizia e accoglienza. Una realtà che esiste da circa 10 anni e offre ai bambini di origine russa, ucraina e di altre nazionalità la possibilità di studiare in un ambiente multiculturale e bilingue, aperto agli alunni dai 2 anni in su.

"I bambini sono maestri di pace e saggezza – spiegano le mamme che hanno deciso di iscrivere i loro bambini alle iniziative –. Si sentono tutti parte dello stesso popolo, quello dell’umanità, e non conoscono il significato di parole come confini, bandiere e razze. Il modo allegro e spensierato con cui giocano e imparano tra loro dovrebbe essere un esempio per noi adulti".

Karusel ha come obiettivo principale quello di preservare e trasmettere la lingua, la cultura e le tradizioni russe ai bambini che vivono in Italia. Per questo motivo, la scuola offre ai suoi alunni la possibilità di partecipare alle feste tipiche tradizionali per i bambini a tema. La festa “Dell’Autunno”, La “Festa di fine anno” e la festa di “Primavera”. Inoltre, il centro didattico promuove lo studio del disegno, la storia dell’arte, musica e teatro.

L’obiettivo è quello di creare una generazione di cittadini consapevoli, tolleranti e solidali, capaci di superare le divisioni e le ostilità del passato. Il centro didattico è anche un luogo di pace e di professionalità, dove i bambini possono crescere in armonia e rispetto, grazie al lavoro di un team di insegnanti qualificati e motivati, che si occupano della formazione e del benessere dei loro alunni.

Karusel è aperto a tutti i bambini che vogliono conoscere e apprezzare la cultura russa, indipendentemente dalla loro nazionalità o religione. La scuola russa a Imola e a Forlì è, infine, un esempio di come l’istruzione possa essere un fattore di arricchimento e di dialogo tra i popoli.

"Invito nel nostro centro didattico bambini e adulti di qualsiasi nazionalità e religione per conoscere la nostra cultura e tradizione. Siamo orgogliosi di poter insegnare ai bambini i valori preziosi che uniscono ogni popolo di questa terra", sottolinea la direttrice Svetlana Gorozhanina.