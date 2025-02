A lezione tra le nuvole. Corsi per 150 studenti

Dalle lezioni teoriche alle attività in volo. Entra nel vivo il corso di ‘Cultura aeronautica’ organizzato dall’Aeronautica militare in collaborazione con l’Ufficio scolastico territoriale e il Comune e rivolto agli studenti delle scuole superiori imolesi che hanno aderito all’iniziativa.

Il corso è stato presentato nei giorni scorsi all’aeroporto Francesco Baracca di Lugo, sede dell’omonimo aeroclub romagnolo, alla presenza di quasi 150 studenti che hanno potuto così familiarizzare per la prima volta con i velivoli Siai U-208 del 60esimo Stormo sui quali, da domani a giovedì, effettueranno attività in volo.

La prima parte del corso, che ha preso il via lo scorso 17 febbraio, è stata invece dedicata ad un ciclo di lezioni sui principi dell’aerodinamica, agli strumenti di bordo e alla sicurezza del volo, con cenni alla meteorologia e al controllo del traffico aereo.

I corsi di ‘Cultura aeronautica’ sono attività che la forza armata organizza da oltre 60 anni su tutto il territorio nazionale con il supporto del personale del 60° Stormo di Guidonia, reparto formativo dell’Aeronautica militare alle porte di Roma.

Al termine della prima fase del corso, gli studenti svolgono un test sulle competenze acquisite durante le lezioni. Nella seconda settimana, hanno invece la possibilità di salire a bordo, come co-pilota o passeggero, dei Siai U-208, accompagnati in questa esperienza unica da piloti istruttori del 60esimo Stormo di Guidonia.

Nel corso della cerimonia di chiusura del corso, in programma venerdì all’Autodromo Enzo e Dino Ferrari, verranno consegnati a tutti i partecipanti attestati di frequenza che saranno utili all’acquisizione di un punteggio aggiuntivo nell’ambito di alcuni concorsi per l’ingresso in Aeronautica militare.

I primi tre classificati avranno inoltre la possibilità di partecipare ad uno stage estivo nella sede del 60esimo Stormo durante il quale avranno ancora una volta l’opportunità di volare e vestire i panni di pilota questa volta ai comandi dell’aliante Twin Astir, velivolo che costituisce una fondamentale tappa addestrativa nell’iter di formazione dei piloti dell’Aeronautica militare.