A Montecatone la ’rinascita’ diventa arte

L’istituto di Montecatone annuncia la quinta edizione del concorso letterario ‘Sempre Io’, iniziativa che nelle parole degli organizzatori "celebra il potere trasformativo dell’arte nel percorso di ricostruzione identitaria dopo traumi significativi". Il concorso, dedicato a chi ha vissuto direttamente o anche indirettamente l’esperienza di una lesione midollare o di una grave cerebrolesione acquisita, si arricchisce quest’anno di importanti novità.

Innanzitutto, in virtù della preziosa sinergia con la ‘Scuola in ospedale’ di Montecatone, l’edizione 2025 di ‘Sempre Io’ apre le porte agli studenti di tutte le sezioni ospedaliere dell’Emilia-Romagna. Inoltre, accanto alle tradizionali categorie letterarie, viene introdotta la sezione fotografica per offrire un nuovo canale espressivo ai partecipanti.

Il concorso si articola dunque in quattro sezioni: Poesia, con apertura alle espressioni dialettali; Racconto breve, con un limite di tre pagine; Racconto-intervista, che prevede la narrazione autobiografica mediata da una terza persona; Fotografia, che come detto è la novità di questa edizione di ‘Sempre io’.

La partecipazione al concorso è gratuita; gli elaborati possono essere inviati tramite email all’indirizzo sempreio@montecatone.com o, in formato cartaceo, alla ‘Segreteria del concorso letterario ‘Sempre Io’’ al Montecatone Rehabilitation Institute - via Montecatone, 37 - 40026 Imola (Bologna). Il termine ultimo per la presentazione è fissato al 31 maggio. Per scaricare il regolamento completo dell’iniziativa e avere maggiori informazioni, è possibile consultare il sito istituzionale di Montecatone.