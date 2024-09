A Palazzo Sersanti. Applausi ed emozione per la consegna a Violi della Lucerna d’oro

Applausi ed emozione, ieri sera nella sala grande di Palazzo Sersanti, per la consegna del premio ‘Lucerna d’oro per arte, cultura e spettacolo’ a Marco Violi, vicedirettore del museo diocesano nonché referente per i musei ecclesiastici della consulta regionale per i beni culturali ecclesiastici dell’Emilia-Romagna.

Intitolato all’ideatore dell’iniziativa, Valerio Berardi, scomparso nel 2017, l’evento, arrivato alla 18esima edizione, è stato promosso anche quest’anno dall’associazione culturale Giuseppe Scarabelli, presieduta da Liliana Vivoli, con il contributo del Comune e della Fondazione Cassa di Risparmio di Imola.

"Per l’impegno con cui da venticinque anni cura e valorizza un’istituzione significativa e preziosa quale il museo diocesano di Imola": questa la motivazione alla base del conferimento del premio a Violi, che ha tra i suoi meriti quello di aver ampliato il numero delle sale espositive restaurate e aperte al pubblico dalle iniziali nove alle attuali 17.

La consegna della Lucerna, dorata dagli artisti della Cooperativa Ceramica di Imola, è stata seguita dal concerto del giovane valentissimo violinista Lodovico Parravicini, classe 2005, che con il suo violino del 1993 dedicato al bisnonno, il maestro Armando Galizia, già primo violino del teatro La Fenice di Venezia, ha strappato gli applausi al pubblico presente con musiche di Bach, Telemann, Ysaye, Prokofiev e Schnittke. Al termine, brindisi con i vini della cantina Fondo Ca’ Vecja di Ponticelli.

Numerosi gli imolesi illustri che hanno ricevuto l’ambito premio, riproposto nel 2022 dopo due edizioni saltate causa pandemia. Lo scorso anno la Lucerna d’oro è andata a Valerio Baroncini, vicedirettore del Resto del Carlino, e nel 2022 a Sandra Manara, direttrice del mausoleo e del palazzo di Teodorico a Ravenna. Nel 2019 era toccato invece a Michelangelo Galeati, musicista e docente al conservatorio Santa Cecilia di Roma, ricevere il premio realizzato dagli artisti della Cooperativa Ceramica di Imola.

Di seguito tutti gli altri vincitori della Lucerna d’oro: edizione 2018 Bertozzi & Casoni - Lucia Ricalzone e Giorgio Barlotti; edizione 2017 Nuova Scuola di Musica ‘Vassura Baroncini’ – Andrea Ferri; 2016 Università Aperta – Cesare Ronchi; 2015 Fabrizia Fiumi – Giovanni Bellettini; 2014 Gianfranco Berardi – Romano Dal Fiume; 2013 Marcello Costa – Valter Galavotti; 2012 Paola Contavalli – Antonio Castronuovo; 2011 Massimo Montanari – Massimo Mercelli; 2010 Maurizio Brusa - Tomaso Lama; 2009 Liliana Vivoli - Franco Scala; 2008 Gruppo Canterini e Danzerini Romagnoli - Ivana Tosini; 2007 Lora Gallotti Montanari - Germano Sartelli; edizione 2006 Nazario Galassi - Tonino Dal Re; edizione 2005 Giuliana Zanelli - Carmen Ravanelli Guidotti.