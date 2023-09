A Palazzo Sersanti. Cultura e giornalismo protagonisti con la Lucerna d’oro

Una grande festa di comunità, in uno dei salotti cittadini più prestigiosi. Palazzo Sersanti ha ospitato ieri la 17esima edizione del premio ‘La Lucerna d’oro per arte, cultura e spettacolo’. Il riconoscimento è andato quest’anno a Valerio Baroncini, vicedirettore del Resto del Carlino. L’evento, promosso dall’associazione culturale Giuseppe Scarabelli con il contributo della città e della Fondazione Cassa di Risparmio di Imola, è dedicato alla memoria di Valerio Berardi, ideatore dell’iniziativa, scomparso nel 2017.

"Baroncini è una persona con una bella esperienza professionale alle spalle, ma anche con tanto futuro davanti – ha spiegato Liliana Vivoli, presidente dell’associazione culturale Scarabelli, che ha presentato la serata assieme ad Alessandra Giovannini –. Credo che il giornalismo in questa epoca andasse preso in considerazione più che mai, per il significato che ha. La cultura passa attraverso la comunicazione".

Onori di casa affidati a Rodolfo Ortolani, presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Imola, che ha parlato di "premio perfettamente centrato sulla persona", sottolineando come "in un momento in cui la carta stampata deve competere con nuovi meccanismi di comunicazione" ci sia per il giornalismo la "necessità di approfondire e avere un ruolo di garante e portatore di verità che le piattaforme non hanno".

In rappresentanza del Comune, sono intervenuti invece il vicesindaco e assessore alla Scuola, Fabrizio Castellari, e l’assessore alla Cultura, Giacomo Gambi, che hanno ribadito il bisogno di avere un giornalismo di qualità e in grado di saper parlare alle nuove generazioni.

Baroncini, giornalista, imolese, da ottobre 2021 è vice direttore de Il Resto del Carlino. A lui, così come ai suoi predecessori, è stata consegnata la lucerna dorata dagli artisti della Cooperativa Ceramica di Imola. La premiazione è stata seguita dal concerto di Silvia De Santis, accompagnata al pianoforte da Farian Biffi.

Intervistato (per una volta è toccato a lui) da Vivoli e Giovannini, in un clima di grande leggerezza, Baroncini ha parlato di passato, presente e futuro del mondo dell’informazione raccontando tutto il bello di una professione ancora ricca di fascino.