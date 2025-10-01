A Palazzo Sersanti . Oltre 2.500 presenze alla mostra del Gallo . La solidarietà è rock

Una mostra che ha saputo unire musica, memoria e solidarietà. Si è chiusa domenica scorsa, alla Galleria della Fondazione Cassa di Risparmio di Imola, l’esposizione ‘Siamo solo IO. Claudio Golinelli detto il GALLO. Una vita tra alti e BASSI", evento inserito nel cartellone di ‘Imola in Musica 2025’. Il bilancio parla chiaro: oltre 2.500 visitatori e 2.267 euro raccolti a favore di Aido (Associazione italiana donatori organi) Emilia-Romagna. Numeri che testimoniano non solo il richiamo del Gallo, storico bassista e volto inconfondibile del rock italiano, ma anche la capacità di trasformare un tributo artistico in un gesto collettivo di solidarietà.

Il ricavato è arrivato grazie alle offerte libere per le spillette (1.067 euro) e alla donazione delle fotografie in mostra, firmate dall’autore Marco Isola e autografate da Golinelli, assegnate tramite erogazioni liberali (1.200 euro). Una somma interamente devoluta ad Aido Emilia-Romagna, cui si è aggiunto il contributo personale del musicista e della sua famiglia. Un segno concreto del legame tra Golinelli e la missione dell’associazione, di cui è da anni testimonial convinto.

Il successo dell’iniziativa ha emozionato organizzatori e partner. "La mostra dedicata al Gallo è stata un omaggio sentito a un artista, nostro concittadino, che ha dato tanto alla musica italiana – sottolinea Silvia Poli, presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Imola –. Per noi è stata anche l’occasione per far conoscere a oltre duemilacinquecento persone la nostra Galleria e le collezioni permanenti. Vedere le sale animate da tanti visitatori e sapere che questo evento si è tradotto in un gesto concreto di solidarietà ci rende particolarmente orgogliosi".

Un sentire condiviso anche da Alessandra Luppi, presidente regionale di Aido Emilia-Romagna. "È stato un onore, oltre che un piacere, essere partner solidali dell’evento – spiega Luppi –. La musica rappresenta un veicolo straordinario per diffondere la cultura del dono. Claudio, ‘Il Gallo’, da sempre amico e testimonial di Aido, ha confermato ancora una volta la sua vicinanza alla nostra mission. Ne siamo orgogliosi e riconoscenti".

Il fotografo Marco Isola, autore degli scatti esposti, si è detto "molto orgoglioso e onorato di aver fatto parte di questo progetto, che già in partenza era bellissimo. Vedere Claudio felice di essere protagonista di questo omaggio è stato emozionante – aggiunge Isola –. Sapere che le mie fotografie sono state destinate a una causa benefica ha reso tutto ancora più significativo".

L’esposizione ha ripercorso la carriera del Gallo attraverso immagini, memorabilia e momenti chiave che lo hanno visto al fianco dei grandi nomi della musica italiana, da Vasco Rossi a Lucio Dalla. Ma soprattutto ha mostrato il lato umano di un artista che non ha mai dimenticato le proprie radici imolesi e che continua a trasformare la sua popolarità in un’occasione di sensibilizzazione sui temi del dono e della solidarietà.

‘Siamo Solo IO’ non è stata soltanto una mostra celebrativa. È stata la dimostrazione di come arte e musica possano farsi strumento di impegno civile, capace di attrarre migliaia di persone e di lasciare un segno concreto nella comunità. E ancora una volta, il Gallo ha dimostrato di saper suonare la nota più importante: quella della generosità.