A passo veloce tra le curve. Torna CorrImola

Appuntamento domenica 2 marzo in Autodromo per la sesta edizione della Corrlmola, la corsa-camminata non competitiva aperta a tutti: amatori, esperti, gruppi e famiglie. Il percorso coprirà l’intero anello della pista, quattro chilometri e 909 metri, e le iscrizioni saranno possibili sino dalle 8 del mattino con offerta a partire da cinque euro a favore delle iniziative della delegazione di Imola di Lilt Bologna (Lega italiana per la lotta contro i tumori).

La camminata prenderà il via alle 10, con partenza sotto al display, e ciascuno potrà percorrere il giro dell’autodromo di corsa o alla propria andatura, con rientro ai box al massimo per le 12.30. L’animazione, come ogni anno, è a cura di Paolo Zampino (Paolino vocalist). Non sono ammessi, nemmeno per i bambini, monopattini, biciclette e pattini. È invece possibile partecipare con passeggini e amici a quattro zampe, purché tenuti al guinzaglio. Alla fine del percorso i partecipanti troveranno ai box un punto di ristoro e all’uscita riceveranno e le mele del territorio, simbolo della salute e del benessere. La manifestazione si svolgerà anche in caso di maltempo.

"La camminata fa bene alla salute e... alla prevenzione – ricordano gli organizzatori dell’iniziativa –. Proprio grazie all’incasso della CorrImola, da aprile a giugno 2025 la delegazione di Imola di Lilt Bologna ha potuto far eseguire dal dottor Sandro Minzoni l’ecografia tiroidea gratuita a 151 cittadine e cittadini, di cui 15 sottoposti all’ago aspirato (procedura diagnostica utilizzata per confermare o escludere la natura maligna di un eventuale nodulo). Ogni anno in autunno vengono inoltre effettuate le visite senologiche gratuite alle donne che non rientrino nello screening proposto dall’Ausl di Imola".

Dalla corsa-camminata agli scherzi di Carnevale: sempre domenica 2 marzo, ma nel primo pomeriggio, l’Autodromo ospiterà infatti la partenza della sfilata dei Fantaveicoli. Sabato 8 marzo, invece, nelle sale dell’Enzo e Dino Ferrari tornerà Wow – Women Motor 2025, iniziativa dedicata all’empowerment femminile, con particolare attenzione al mondo delle due e delle quattro ruote.