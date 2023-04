A piedi e in bici lungo il tracciato

Pasqua e Pasquetta con l’Autodromo aperto al pubblico con ingresso libero.

Oggi dalle 10 alle 18 i tornanti dell’Enzo e Dino Ferrari accoglieranno ciclisti e possessori di handbike (obbligatorio l’uso del casco in entrambi i casi). Domani invece, sempre dalle 10 alle 18, spazio ai pedoni. In quest’ultimo caso, consentito l’accesso in pista con skateboard, pattini e monopattini (non elettrici e non a motore) e biciclettine per bambini (senza pedali o con rotelle). Via libera anche a carrozzinepasseggini per bambini, carrozzine dei diversamente abili. I cani possono entrare solo se sono tenuti al guinzaglio e con la museruola.

Sempre per il giorno di Pasquetta, la società di promozione turistica IF – Imola Faenza organizza due ‘Walking tour’ per visitare gli spazi all’interno della struttura (prenotazione online). Si parte alle 11.30 con l’appuntamento in lingua inglese e si prosegue alle 15 con quello in italiano. Durata: 1 ora e 15 minuti. Costo: 18 euro per persona, 12 euro ragazzi fino a 15 anni, gratuito bambini fino ai sei anni.

E per gli amanti dell’arte e della cultura? Non c’è nessun problema. Dopo la chiusura odierna, domani, giorno di Pasquetta, i musei civici saranno aperti al pubblico con orario festivo.

Rocca Sforzesca e Palazzo Tozzoni spalancano dunque le porte ai visitatori dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19. Ingresso 4 euro, ridotto 3 euro.