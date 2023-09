A piedi e in bici per il circondario

A piedi e in bici per scoprire i luoghi più belli di Imola e del circondario imolese. Al via una serie di escursioni, con tanto di guida e tappa enogastronomica in agriturismi e cantine locali, in agenda ogni sabato dal 9 settembre al 4 novembre. Una bella occasione, targata Imola Faenza Tourism Company, per chi ha voglia di riscoprire in sicurezza i percorsi e i panorami delle colline della zona. Si parte il 16 settembre sul crinale della Riva di San Biagio, tra i punti più suggestivi della Vena del Gesso Romagnola, per poi replicare il 14 ottobre tra i gessi e il fiume a Borgo Tossignano. Pedalata da Imola a Dozza il 21, trekking nei dintorni del circuito Enzo e Dino Ferrari il 28 e altra biciclettata da Castel San Pietro Terme a Dozza per il gran finale del 4 novembre. Info e prenotazioni ai numeri di If (0542.25413 - 0546 71044).

m. g.