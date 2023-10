A piedi per ricordare Ivan Balducci: "Camminare era la sua passione"

Due gruppi uniti nel ricordo di un uomo apprezzato e rispettato da tutti. ‘Imola cammina’ e il ‘Camminacittà’, vale a dire le due principali realtà di trekking urbano attive sul territorio, vogliono commemorare questa sera con una iniziativa comune Ivan Balducci, il 55enne morto a inizio agosto dopo essere stato investito da un’auto.

"Ivan era una persona solare, sempre con il sorriso e disponibile per ogni iniziativa – sottolineano i promotori dell’evento –. Per ricordarlo, a distanza di quasi tre mesi, le nostre associazioni hanno deciso di dedicargli una serata con una camminata congiunta, una delle sue grandi passioni".

‘Imola cammina’ partirà alle 20 dal suo tradizionale luogo di ritrovo, al parcheggio dell’Ipercoop e raggiungerà, intorno alle 20.20 al parcheggio della bocciofila, il gruppo ‘Camminacittà’.

"Tutti insieme andremo in zona Montericco dove, all’incrocio tra via Battisti e via Montericco, luogo dell’incidente, ci sarà un momento di raccoglimento – annunciano gli organizzatori –. Termineremo la camminata passando dal parcheggio dell’Ipercoop, dove il ‘Camminacittà’ saluterà ‘Imola cammina’ dirigendosi poi al parcheggio della bocciofila per chiudere la propria camminata".

Aveva suscitato grande commozione, ad agosto, la morte di Balducci. All’indomani della tragedia, sulla pagina Facebook di ‘Imola cammina’ erano stati postati tanti messaggi di condoglianze e grande affetto. "Ivan ti vogliamo ricordare così: Il tuo sorriso è il nostro regalo più bello... Persona buona e onesta... - si poteva leggere a corredo di alcune foto che ritraevano lo sfortunato 55enne in vari momenti di spensieratezza –. Sei andato via, ma in realtà non ti abbiamo perduto, cammini con noi. La tua gioia e il tuo entusiasmo continueranno ad alimentare il tuo ricordo nella nostra quotidianità". E ancora: "Ivan, sempre sorridente, stoico, solare", aveva scritto un amico della vittima. "...Guardando una stella vedremo l’anima buona di Ivan", aveva aggiunto qualcun altro.

Era toccato quindi alla cognata di Balducci dare risposta, sempre via social, all’ondata di affetto. "Grazie a tutti voi per il vostro affetto e la vostra vicinanza, le vostre parole ci scaldano i nostri cuori spezzati – aveva scritto –. Siete meravigliosi... Un grazie di cuore a tutti, davvero non ho parole per esprimere il mio ringraziamento".

Balducci stava passeggiando in via Montericco, tra via Suore e via Battisti, quando è stato investito alle spalle da un furgone Volkswagen Caddy, il cui conducente non si è però fermato per prestare soccorso, salvo presentarsi un paio d’ore dopo al commissariato di polizia per autodenunciarsi.

La polizia locale, che aveva eseguito i rilievi, ha proceduto con la denuncia per omicidio stradale e omissione di soccorso. "Ivan indossava vestiti chiari – avevano subito tenuto a sottolineare Giesse Risarcimento Danni, che assiste la famiglia – ed era avvistabile da chiunque, come riferito anche da un teste".

