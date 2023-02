A questi fondi affianchiamo idee e sacrifici

Luca

Albertazzi*

Il Pnrr, utilizzato per ridurre l’enorme divario esistente tra le diverse comunità che compongono il nostro Paese da nord a sud, non può e non deve essere identificato come una sorta di panacea. Credo fermamente, e Dozza ne è preziosa testimonianza, che una comunità ricca di potenziale, dove si vive bene e con un buon tenore qualitativo di vita caratterizzato dall’ottimo livello dei servizi, può limitarsi all’impiego di questa linfa soltanto per salire un gradino in più nella scala che tende all’eccellenza. In area dozzese, infatti, l’impiego di tale opportunità si è concentrata sul comparto dello sviluppo tecnologico e su alcuni progetti condivisi con l’unione circondariale. La qualità dei servizi, su cui abbiamo lavorato con decisione, è cresciuta attraverso sforzi collettivi senza toccare minimamente, anzi riducendola, la tassazione. Un’opera che ha accomunato tanti settori della pubblica amministrazione come quello sociale, culturale e turistico. Ma anche la realizzazione di opere e infrastrutture capaci di aumentare l’attrattività del territorio. Tante le operazioni a costo zero condotte in porto stimolando il coinvolgimento della collettività. Pensiamo al progetto ‘...E noi ci siamo…’, in termini di servizi alla persona, ma anche all’albo comunale dei volontari. Due baluardi che ci hanno permesso di superare ostacoli facendo quadrato. Lo sviluppo dell’onorificenza di DozzAmbassador, format di marketing turistico a livello internazionale, che ci ha portato in dote personaggi del calibro di Max Verstappen, Tony Hadley, Andrea Roncato e Giuseppe Signori senza alcuna spesa. Questa è l’epoca dell’inventiva, delle idee, della determinazione, del coraggio e dei sacrifici. Esistono poche alternative a tale alchimia, con o senza il Pnrr.

*sindaco di Dozza