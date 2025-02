A scuola di Formula 1. I ragazzi e i loro ’team’ nella pancia del circuito

Secondo e ultimo giorno di attività, ieri in Autodromo, per ‘Formula 1 in schools’. L’iniziativa, promossa da Formula 1 e arrivata in Italia nel 2021, vede in gara istituti di tutta Italia. Si tratta di una sfida multidisciplinare in cui squadre di studenti di età compresa tra i 14 e i 19 anni collaborano e progettano insieme una monoposto in miniatura ad aria compressa.

Ogni squadra, composta da tre a sei studenti, crea il proprio team di Formula 1 in tutti i suoi aspetti: creazione dell’identità di squadra, del marchio, del piano di comunicazione, ricerca degli sponsor e realizzazione delle vetture per le competizioni.

In questa fase, le squadre si sfidano a livello regionale (come accaduto negli ultimi due giorni in Autodromo, dove sono arrivati team provenienti da tutta l’Emilia-Romagna), con la possibilità di accedere alla finale nazionale del 15 giugno a Fiorano Modenese, casa della Ferrari; infine, i vincitori a livello nazionale potranno poi accedere alle finali mondiali del 2026. Quest’anno, invece, le finali si disputeranno a Singapore nella settimana del Gran premio di F1 ai primi di ottobre.

Dopo l’appuntamento degli ultimi due giorni a Imola, le prossime finali regionali sono in programma venerdì e sabato prossima a Pistoia. Qui, oltre agli studenti della Toscana, ci saranno i loro colleghi di Liguria, Marche e Campania. Dal 22 al 23 febbraio questo mini Circus si sposterà a Sesto San Giovanni (Milano), dove si sfideranno i team lombardi e piemontesi. Infine, sempre il 22 e 24 febbraio, sono in programma anche le finali regionali per Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia e Veneto che si terranno invece a Schio (Vicenza).