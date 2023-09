A scuola in bicicletta o a piedi: parte la campagna di ’Cambiamo rotta’

Tutti a scuola a piedi o in bici. Al via in questi giorni, nella Settimana europea della mobilità sostenibile, la compagna di comunicazione di ‘Cambiamo rotta’, il progetto partecipativo nato nel 2021 con l’obiettivo di stimolare la mobilità attiva a partire dalla scuola per poi estendersi agli spostamenti quotidiani.

Saranno consegnate a tutti gli studenti delle scuole elementari imolesi le cartoline che raccontano, in sintesi, i benefici della mobilità attiva che riguardano salute, educazione, sostenibilità e qualità dell’aria che respiriamo ma anche gli aspetti di socialità e divertimento.

Nella cartolina è riportato anche il QR code che collega alle nuove pagine presenti sul sito del Comune, che raccontano in modo esteso il progetto ‘Cambiamo rotta’, il Pedibus e il Bicibus. La cartolina e la locandina che saranno distribuite sono disegnate da Monica Gori, l’illustratrice che ha elaborato tutta l’immagine coordinata del progetto. La campagna di comunicazione si arricchisce anche di quattro video pillole con interviste disponibili su YouTube.

"Abbiamo scelto di valorizzare la ‘Settimana europea della mobilità sostenibile’, che coincide con la partenza delle scuole, con un’azione di promozione e sensibilizzazione dei benefici della mobilità attiva nei percorsi casa-scuola e abbiamo scelto di farlo con le parole dei ragazzi e delle ragazze della Consulta, che proprio l’anno scorso hanno elaborato dei bellissimi slogan che sono riportati sulla cartolina – spiegano il vice sindaco e assessore alla Scuola, Fabrizio Castellari e l’assessora Ambiente e Mobilità Sostenibile, Elisa Spada -. Sempre in ottica di cercare nuove forme di comunicazione per promuovere un cambiamento culturale nella mobilità abbiamo realizzato delle videointerviste che in modo molto diretto e coinvolgente raccontano i benefici della mobilità attiva che parlano di salute, di sostenibilità ma anche di socialità e amicizia, aspetti fondamentali per la crescita di bambine e bambini".