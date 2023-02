"A Sesto e Osteriola devono rimanere le foto-trappole"

Il consigliere comunale di opposizione Nicolas Vacchi (Fratelli d’Italia) chiede più telecamere per contrastare l’abbandono dei rifiuti in città.

"Alcuni cittadini ci hanno segnalato che in varie località e nelle frazioni, in particolare a Osteriola di Sesto Imolese, non ci sono più le foto-trappole in prossimità dei cassonetti – segnala l’esponente di minoranza –. Detto che è verosimile che queste foto-trappole vengano installate periodicamente e a turno facendole girare fra le varie isole ecologiche, riteniamo opportuno che in certi ambiti della città queste debbano essere stabilmente presenti per combattere il degrado". A Osteriola, così come in altre località della città che "sono già state oggetto di una serie di segnalazioni da parte del sottoscritto", rivendica Vaacchi, è "necessario che la lotta al degrado e all’abbandono dei rifiuti sia costante e venga garantita anche attraverso questi strumenti", ritenuti "necessari" ma comunque "da soli non sufficienti".

A sei mesi dal loro arrivo, sono 231 le infrazioni accertate dalle foto-trappole a Imola. Le telecamere, introdotte appunto la scorsa estate dal Comune per sanzionare quanti lasciano i rifiuti fuori dai cassonetti, hanno consentito di staccare multe per complessivi 23.768 euro. Le foto-trappole vengono installate nelle aree maggiormente critiche dal punto di vista dell’abbandono di rifiuti, dal centro storico alle frazioni, dalla zona industriale a quella collinare, che sono state individuate sulla base delle segnalazioni dei cittadini, dai rilievi delle Guardie ambientali metropolitane e dei tecnici di Hera e del Comune. Le foto-trappole rimangono in funzione in ogni postazione minimo due mesi, poi possono essere spostate in altre isole ecologiche di base, in modo da rispondere alle diverse problematiche che dovessero emergere nel corso del tempo.