A spasso tra i frutteti. Torna la Magnalonga

A Mordano non è primavera senza la Magnalonga. L’evento, in programma oggi, taglierà il traguardo del suo primo lustro di vita a suon di consensi. Partenza scaglionate, dalle 10.30 alle 12.30, dalla sala polivalente di via della Repubblica e arrivo al centro giovani Flood di via Roma dopo ben 7,6 chilometri di pianura. Di fatto, un percorso quasi ad anello a differenza degli anni passati. Niente traffico, ma la magia di vitigni, frutteti e campi di grano da attraversare a piedi con soste obbligate nelle cinque tappe di gusto dislocate lungo il tragitto. Un’autentica manna per gli appassionati del movimento e del benessere all’aria aperta che, tra una falcata e l’altra, potranno ricaricare le batterie nelle cinque osterie di giornata tra specialità gastronomiche, musica dal vivo e intrattenimenti vari. Il menù? Itinerante, con prodotti del territorio a chilometri zero, dall’antipasto al dolce. Dal tortino di zucchine alle penne alla norma, con melanzane, pomodoro, mozzarella e parmigiano, senza dimenticare piadina con salsiccia, tris di dolci, frutta e ghiacciolo gourmet. Il tutto annaffiato da ottimi vini delle cantine locali e, per i vegetariani, ci sarà pure l’opzione giusta da specificare all’atto della prenotazione.

I partecipanti, dopo aver saldato la propria quota (gratis i bimbi da 0 a 7 anni, ridotto fino a 16 anni e ben accetti i cani se tenuti al guinzaglio, ndr), riceveranno bicchieri per le degustazioni nelle varie osterie e bottigliette d’acqua al bisogno. Ricchissimo il programma di intrattenimento previsto nelle tappe: danze rumene con Cornelia Miron & friends, l’esibizione live di Riccardo Ferrini e Gloria Turrini, le sette note della fisarmonica di Eric Scalini e uno speciale racconto per conoscere tutti i segreti sulla Tenuta Torre Diana e San Bartolomeo. Ospite d’onore la band ‘Pulse Condensed Blues from Perugia’ che, oltre a fare da colonna sonora in prossimità del traguardo, si esibirà il 9 maggio alle 18.30 in Piazza Dante Cassani a Bubano per uno speciale ‘Happy Hour in Blues’ aperto a tutta la cittadinanza per festeggiare il quinto compleanno della Magnalonga. Soddisfatta l’assessora mordanese Elisa Terbio, da anni schierata in prima linea per la buona riuscita dell’appuntamento: "Magnalonga è voglia di passeggiare in compagnia attraverso le bellezze del territorio – spiega –. Un percorso fatto di strade, campi e ciclabili per andare alla scoperta del patrimonio storico, culturale e naturalistico di Mordano e Bubano". L’evento si svolgerà anche in caso di maltempo, info utili e procedura di iscrizione disponibili sul portale web della Pro Loco (prolocomordano@gmail.com - 331.7306118).

Mattia Grandi