A spasso tra storia, arte e natura La rassegna ‘Be in wonder land’

Tutto pronto per il via dell’edizione 2023 di ‘Be in Wonder Land - Culture Sport Nature in Imola area’. Un programma di 15 appuntamenti, tra passeggiate d’arte, visite sensoriali, itinerari storici e naturalistici, che dal 31 agosto al 22 ottobre contribuiranno a promuovere le eccellenze del circondario.

Il percorso mette in vetrina le tradizioni, i luoghi, la storia, la cultura e l’incredibile varietà delle produzioni tipiche che caratterizzano l’area. Un progetto, inserito nel Programma Turistico di Promozione Locale 2023 e organizzato dagli uffici di via Boccaccio, dal costo di 10mila euro.

Una vetrina che si riaccende dopo il successo dello scorso anno: "Lo scopo è quello di creare una proposta unitaria e condivisa per rilanciare l’offerta turistica di territori reduci dalle difficoltà degli eventi alluvionali – fa sapere Luca Albertazzi, sindaco di Dozza con delega al turismo per il Nuovo Circondario Imolese –. Una strategia comune per incrementare l’attrattività rispetto ai poli di offerta extraurbani. Spazio a una regia unitaria e alla sinergia con le principali associazioni e guide del posto". Non solo: "L’intento è anche quello di valorizzare l’offerta culturale di prossimità rivolta a turisti e residenti – aggiunge –. Una modalità davvero funzionale per riscoprire il nostro ricco patrimonio e dare un messaggio chiaro di presidio, con immutata attrattività, dopo il passaggio della calamità".

Proposte capaci di accontentare tutti i gusti. Dall’apertura serale del 31 agosto sulla cresta calanchiva che collega Dozza a Casalfiumanese alle passeggiate guidate lungo i campi e i canali di Medicina, Bubano (3 settembre) e Mordano (10 settembre). Con la novità della camminata notturna insieme all’ornitologo nell’Oasi del Quadrone di Medicina (28 settembre) per intercettare suoni e vibrazioni della fauna locale. Ma anche i sentieri del Parco della Vena del Gesso a Borgo Tossignano (23 settembre), quello del vino a Dozza (7 ottobre), la doppia passeggiata storica alla scoperta degli Alidosi a Castel del Rio (15 e 22 ottobre) e l’escursione lungo il Santerno a Imola (15 settembre) con un focus sugli effetti delle piene primaverili.

Lente d’ingrandimento puntata anche su storia, arte e cultura. Ecco la visita alla rocca di Fornione a Fontanelice (9 settembre), la camminata degli Angeli e la parentesi termale in quel di Castel San Pietro (30 settembre-14 ottobre), la passeggiata guidata tra i dipinti di Dozza (29 settembre) e la mostra di Castel Guelfo per celebrare il fotografo Enrico Pasquali (20 ottobre). Tutte le attività sono gratuite con prenotazione obbligatoria entro le 14 del giorno precedente l’evento. Il programma completo è disponibile sul portale web del Circondario (www.nuovocircondarioimolese.it).