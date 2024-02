A Spazzate Sassatelli. Lunedì riapre la filiale della Banca di Imola

Riaprirà lunedì 5 febbraio la filiale di Banca di Imola a Spazzate Sassatelli. Gli uffici erano inagibili dalla scorsa primavera, quando le ripetute inondazioni del fiume Sillaro avevano causato ben due allagamenti della filiale, con gravissimi danni alle strutture e agli ambienti, questi ultimi rimasti inagibili in attesa dei necessari e laboriosi lavori di ripristino e messa in sicurezza. E così, dopo la riattivazione dell’Atm Bancomat, avvenuta lo scorso luglio, dal 5 febbraio la filiale sarà nuovamente operativa a pieno regime e a disposizione della comunità.

"Una bella notizia per Spazzate Sassatelli e un importante segnale per tutti gli abitanti di un ulteriore concreto passo verso il ritorno alla normalità – commentano dalla Banca di Imola –, dopo i tragici eventi che hanno sconvolto il nostro territorio nello scorso mese di maggio".

In questi mesi, sono state numerose le azioni messe in campo dalla Banca di Imola per sostenere gli alluvionati.

Il primo provvedimento, varato subito dopo l’ondata di maltempo dall’istituto di credito guidato dal presidente Giovanni Tamburini, riguardava l’allungamento sino a 24 mesi della possibilità di sospensione delle rate di finanziamenti e mutui.

Inoltre, la Banca di Imola ha messo a disposizione degli sfollati due appartamenti di sua proprietà, uno a Imola e l’altro a Mordano, con il pagamento delle utenze a carico dell’istituto. Le abitazioni sono state concesse in comodato gratuito alla Caritas diocesana, che si è occupata della sistemazione delle famiglie.

C’è stato poi un plafond per aperture di credito in conto corrente, finanziamenti chirografari a medio termine e finanziamenti ipotecari a lungo termine a condizioni particolarmente agevolate per consentire agli agricoltori, ai commercianti, agli artigiani e alle imprese di ripristinare i beni danneggiati.

Per quanto riguarda invece la solidarietà, è stato aperto un conto corrente specifico sul quale è stato possibile effettuare donazioni, in totale esenzione di spese, da destinare poi in parti uguali alla Protezione civile dell’Emilia Romagna e alla Croce rossa italiana.

Confermate poi la totale esenzione di commissioni e spese di tutti i conti correnti aperti da enti locali e Onlus per effettuare donazioni, nonché l’emissione di un prestito obbligazionario (social bond) della durata di tre anni, con devoluzione del 7% dell’importo collocato in favore delle famiglie residenti nei territori alluvionati da destinare ad emergenze abitative o per alleviare il pagamento delle rate dei mutui.

Infine, la scorsa estate Banca di Imola ha deliberato l’acquisto di crediti fiscali derivanti da ristrutturazioni edilizie che le imprese non sono riuscite a cedere. Un provvedimento, questo, adottato per fornire liquidità agli artigiani e alle piccole imprese che operano nei territori flagellati dal maltempo di maggio.