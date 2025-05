A Spazzate torna il sereno. È la festa della comunità

A maggio 2023, a Spazzate Sassatelli, il Sillaro con le sue acque ha travolto tutto. Due anni dopo, la frazione si è ritrovata nel segno dell’amicizia per la prima tappa della manifestazione itinerante ‘Intrecci di comunità’ edizione 2025.

Il sole ha agevolato questo bellissimo momento di festa nel parco della frazione, dove giovedì scorso le ragazze e le signore che svolgono il corso di pilates hanno fatto una piccola performance, seguita da canti e balli. La parte iniziale ha coinvolto il centro civico Palinsesto con una biciclettata da Sesto Imolese a Spazzate guidata da Sergio Afflitti dei Cavalieri di Sesto, che durante le soste ha raccontato la storia di quel territorio. Poi dopo una bella merenda il ritorno a Sesto. È stato così ricordato lo stesso percorso che nel maggio 2023 i Cavalieri di Sesto insieme al Palinsesto e a molti altri volontari hanno percorso in aiuto a quelle terre e a quei cittadini tanto colpiti dalle alluvioni.

Alla festa poi hanno partecipato anche il sindaco Marco Panieri, l’assessora al Welfare, Daniela Spadoni, il presidente del Consiglio comunale, Roberto Visani, e il vicepresidente Nicolas Vacchi. Per Spazzate Sassatelli ci sarà un altro appuntamento di ‘Intrecci di comunità’, il 30 agosto. La festa si svolgerà nella parrocchia per festeggiare la riapertura di quei luoghi danneggiati dalle ondate di maltempo.

"Dopo l’alluvione che ci ha colpito molti di noi hanno perso tutto – ricorda Irene Curcio, rappresentante dei cittadini di Spazzate Sassatelli –. Ma in mezzo alla devastazione, qualcosa di bello è nato: il rapporto con Palinsesto che per noi si è dimostrato un’ancora di salvezza; poi gli ‘Intrecci di comunità’ che sono nati proprio da questa amicizia e dalla voglia di riscoprire il valore dello stare insieme. Per noi, questo progetto è stato un modo per rinascere dal fango, per trovare la forza di andare avanti. Oggi, gli ‘Intrecci di comunità’ sono un simbolo di resilienza e di comunità. Un luogo dove le persone possono incontrarsi, condividere e costruire relazioni".

La vedono così anche il sindaco Panieri e l’assessora Spadoni: "A Spazzate Sassatelli, dal fango è sorto un miracolo di accoglienza, condivisione, amicizia. Questo è il vero volto degli ‘Intrecci di comunità’. Un ringraziamento speciale a tutti i cittadini di Spazzate che hanno sempre coltivato la speranza. L’Amministrazione comunale sarà sempre al fianco di chi vuole costruire comunità".