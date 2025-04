’A teatro con Nilo’, il ritorno. Sei show dedicati ai giovani

E’ tutto pronto per l’edizione 2025 della rassegna ‘A teatro con Nilo’. Sei spettacoli, che dal teatro comunale del capoluogo si estenderanno anche alla sala civica di San Martino in Pedriolo. Una serie di eventi, lanciati nel 2007 dall’amministrazione con un percorso focalizzato alla prevenzione dei fenomeni legati all’abbandono scolastico e per stimolare gli interessi della fascia più giovane della popolazione, intitolati alla memoria del compianto Danilo Poggiali.

Un omaggio al giovane operaio casalese, appassionato di teatro e attivissimo in diverse compagnie locali, morto sul lavoro nel 2016 a soli 22 anni. Un cartellone cresciuto negli anni, insieme all’impegno delle compagnie locali, in parallelo alla pianificazione dei laboratori teatrali. Tutti gli spettacoli, che fanno parte della programmazione circondariale ‘Nella splendida cornice 2025 – Sulle strade del teatro per ragazzi’ inseriti in una progettualità di pertinenza del Distretto culturale imolese, sono ad ingresso gratuito grazie al sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Imola e alle attività dell’associazione culturale ‘Federica-Negri’.

Si parte l’11 aprile, alle ore 21 a San Martino in Pedriolo con lo spettacolo ‘Gian Burrasca’ a cura della Compagnia Sottotono jr per la regia di Giulio Colli. Replica in agenda il giorno dopo alle 20.30. Tappa successiva al teatro comunale del capoluogo il 3 e 4 maggio, rispettivamente alle ore 21 e alle 17, con gli attori della Compagnia Instabile sul palco per la rappresentazione dal titolo ‘La radio racconta’. Una settimana dopo il 10 e 11, con le stesse finestre orarie e nella medesima location, ecco ‘La Telefiaba’ di Roberta Sandias portata in scena dalla Compagnia Instabile jr.

Nuova virata verso San Martino in Pedriolo dove, il 17 e 18 alle ore 21 e 17, sarà protagonista lo spettacolo ‘Ufficio scapestrati’ scritto e diretto da Giulio Colli insieme alla Compagnia Sottotono. Sempre il 18, ma alle 17 in teatro a Casalfiumanese, pronto l’appuntamento con ‘Outside In’: si tratta dell’esito del laboratorio teatrale condotto e diretto da Mirco Pisano con la Compagnia L’Isola del Teatro. Ultimi due atti il 24 e 25 maggio, entrambi alle 20.30, per la riproposizione della celebre commedia ‘Sogno di una notte di mezza sbornia’ di Eduardo De Filippo per la regia di Mirco Pisano e con gli attori della Compagnia Volpi e Ranocchi.