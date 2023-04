A teatro per Nilo Otto spettacoii tra favole e classici "Coinvolgere i giovani"

Si alza il sipario sull’edizione 2023 della rassegna ‘A teatro con Nilo’ di Casalfiumanese. Otto appuntamenti, tra capoluogo e sala civica di San Martino in Pedriolo, diventati un punto fermo nella programmazione culturale del paese. Un cartellone, ideato nel 2007 dall’amministrazione comunale per prevenire i fenomeni legati all’abbandono scolastico e coinvolgere i giovani, intitolati alla memoria di Danilo Poggiali. Un ragazzo, scomparso nel 2016 a soli 22 anni a causa di un incidente sul lavoro, con la passione per il teatro ed attivo in una compagnia della zona. Si parte oggi, alle 21, dalla sala civica di San Martino in Pedriolo con ‘Il gatto con gli stivali’ insieme alla ‘Compagnia Sottotono Junior’ per la regia di Giulio Colli. Replica il giorno dopo alle 17. Virata veloce, il 29 e 30 aprile, al teatro di Casalfiumanese per ‘Quando non sei più un uomo’ con la Compagnia Instabile. Stessa location il 6-7 maggio per la rivisitazione della fiaba ‘La bella addormentata nel bosco’ dei fratelli Grimm targata Compagnia Instabile Junior. Risalita verso San Martino il 13-14, con riflettori accesi dalle 21, per ‘Cose dell’altro mondo’ e la Compagnia Sottotono. Date identiche, ma sul palco dello stabile per spettacoli di via 2 Giugno, per ‘Una famiglia veramente speciale’ con la Compagnia di mezzo e la regia di Reina Saracino che, nella seconda giornata, dirigerà pure il gruppo ‘L’isola del tesoro’ in ‘Un leone che divenne re’.

Il 20-21 spazio a ‘Rumors’ insieme agli attori della Compagnia Volpi e Ranocchi prima del gran finale il 27-28 con la rappresentazione horror ‘L’affresco’ della Compagnia DoppioSenso per i testi e la regia di Barbara Venturini. Tutti gli spettacoli, inseriti nel programma circondariale ‘Nella splendida cornice 2023 – Sulle strade del teatro per ragazzi’, sono ad ingresso gratuito grazie al sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Imola e al lavoro dell’associazione culturale ‘Federica Negri’ supportata dal Comune.

"Il teatro, ma anche i tanti laboratori connessi, restano un prezioso baluardo per alimentare spirito di partecipazione e condivisione – spiega la sindaca di Casalfiumanese, Beatrice Poli -. Un’attività che accomuna più generazioni di partecipanti. Il modo ideale per attivarsi, confrontarsi con le proprie emozioni e donare alla comunità genuine parentesi di intrattenimento. Grazie ai tanti volontari impegnati nel progetto".