A tutto shopping Tornano i Mercoledì tra arte, musica e sapori d’eccellenza

Torna il 21 giugno l’appuntamento con ‘Imola di mercoledì’, l’iniziativa organizzata da Confcommercio Ascom con il sostegno di tante realtà pubbliche e private. Dalle 20.30 le vie e le piazze del centro storico si animeranno di negozi aperti, mercatini, mostre, musica, giochi, eventi e animazioni.

Tra i tanti eventi e esibizioni che si alterneranno nel corso delle serate (21 e 28 giugno – 5 e 12 luglio), l’appuntamento fisso sarà invece ogni sera con le attività economiche del centro storico nonché con i numerosi espositori quali artigiani, creativi, produttori enogastronomici.

‘Imola di mercoledì’ si offrirà come occasione ideale per fare shopping, approfittando dei tanti negozi del centro che prolungheranno l’orario di apertura fino a tarda serata (23.30). Si potrà ricevere l’iconica t-shirt ‘Jomla’.

Mercoledì 21 giugno in piazza Matteotti si terranno le selezioni per Miss Italia 2023. Tutte le ragazze dai 18 ai 30 anni potranno iscriversi sul sito www.missitalia.it e partecipare gratuitamente alle selezioni. Attività del territorio, negozi di abbigliamento e di abiti da sposa sosterranno l’evento e vestiranno le aspiranti miss.

Non mancheranno le occasioni culturali e di conoscenza del territorio. Anche in questa edizione di ‘Imola di Mercoledì’ saranno organizzate quattro diverse visite guidate gratuite, ogni anno sempre più seguite da imolesi e non, che portano alla scoperta dei simboli e dei personaggi illustri della città. Tutte le visite partiranno alle 20.45 dall’Infopoint Confcommercio e non sarà necessaria la prenotazione.

Anche i musei civici aderiscono a ‘Imola di mercoledì ‘ con tre ‘Incontri al tramonto... sul torrione nord-est’ della Rocca Sforzesca con inizio alle 18.30. Evento gratuito su prenotazione (app ‘Io Prenoto’). Previste aperture serali straordinarie del giardino storico del palazzo vescovile dalle 20 alle 23 arricchite da approfondimenti culturali e artistici. Il 21 giugno concerto benefico. Infine, per i bimbi è stato predisposto un programma di animazioni speciali e a misura di famiglia.

"Non vediamo l’ora di inaugurare la nuova edizione di ‘Imola di Mercoledì’ - affermano Danilo Galassi e Andrea Martelli, rispettivamente presidente e direttore di Confcommercio Ascom Imola –. È davvero un piacere organizzare questo evento con la collaborazione degli operatori che più che mai hanno dimostrato un forte interesse a proporre idee, partecipare attivamente anche in sinergia tra loro e creare insieme a noi un programma coinvolgente. Sarà un’edizione fresca e vivace, con tante novità e un occhio di riguardo sempre al commercio e alle attività economiche. L’obiettivo è dare visibilità ai negozi tradizionali che quotidianamente mantengono vivo il nostro centro e stimolare i consumi locali".