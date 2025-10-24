A volte il cibo può essere una medicina

Ogni volta che mangiamo i cibi comunicano con il nostro corpo, inviano segnali biochimici: alcuni dicono “tutto ok”, altri dicono “non fare troppe volte così” oppure, “preparati a combattere un’infiammazione per i prossimi cinque anni”. Il nostro benessere parte anche dal cibo, mangiare sano è già curarsi. Ippocrate, non uno qualunque, diceva: “Che il cibo sia la tua medicina”. Non che il cibo possa sostituire le medicine, intendiamoci, ma in tanti casi può aiutare a migliorare lo stile di vita. A un certo punto della storia però, cibo e medicina si sono separati. Alcuni dottori dicono: “Bevi più acqua e sorridi”. Non è semplice, molte persone non bevono acqua e riescono a sorridere solo dopo aver bevuto due bottiglie di birra. Il corpo sa cosa gli fa bene, spesso la pancia dice “basta”, ma noi rispondiamo “ancora una fetta”.

Se ci pensiamo, i contadini, apparentemente più umili, producono cibo sano per chi può permetterselo, mentre le multinazionali producono cibo ultra-processato di qualità inferiore per le persone economicamente svantaggiate. Tanto l’importante è investire in slogan, come quella catena alimentare che produce i cibi “come li faceva la nonna”. Pensare che centinaia di persone facciano quello che faceva mia nonna da sola, quando era già avanti con gli anni, ma con risultati un po’ più scarsi, è incredibile. Se avesse gestito bene anche il marketing, mia nonna sarebbe stata in competizione con le catene di fast food probabilmente. Oggi i regimi alimentari distinguono le persone più della religione, della politica o della fede calcistica. C’è chi mangia quello che capita e chi invece ha regole ferree. Come capire se un cibo fa bene o fa male? Secondo Isaac Asimov è semplice: “La prima legge della dietetica sembra essere: se il sapore è buono, a te fa male”. Si dice che siamo quello che mangiamo. Un mio amico ha risposto che lui allora è pane, pasta, dolci e sensi di colpa.

Davide Dalfiume