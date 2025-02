A14, effetto maltempo. Pioggia forte e buche, danni a decine di veicoli

Il rumore sordo, improvviso, nel buio. L’auto che risponde a fatica ai comandi, e una fila di veicoli fermi con le quattro frecce sotto la pioggia battente. E’ successo a moltissimi viaggiatori che nella sera di venerdì – dopo le 21 – stavano percorrendo l’autostrada A14 in direzione Ancona. A tendere un vero e proprio tranello agli automobilisti, poco passato il casello di Castel San Pietro e per qualche chilometro dopo quello di Imola, sono state le forti piogge. Il maltempo ha scavato nell’asfalto – negli ultimi tempi messo già un po’ sotto stress dai frequenti lavori – profonde buche, che centrate dalle auto ad alta velocità hanno fatto ’strage’ di gomme e sospensioni. Situazione molto simile anche lungo la A1, dove sono rimaste chiuse alcune corsie in entrambe le carreggiate fra i chilometri 188 e 195.

Stando a quanto riferito dalla polizia stradale, intervenuta sul posto in sinergia con il personale autostradale per prestare aiuto a chi era rimasto in panne e a regolare la circolazione, sarebbero circa una quarantina i veicoli danneggiati e rimasti fermi in posizioni potenzialmente pericolose. Una volta ricevute le prime segnalazioni da parte degli automobilisti (intorno alle 21,30), gli agenti hanno raggiunto in poco tempo i tratti più critici. Fondamentale, per permettere di spostare le auto in sicurezza, la chiusura di un paio di corsie di marcia: al chilometro 36 sud (Castel San Pietro) e fra i chilometri 51-54 poco dopo Imola. L’operazione, prima di arrivare alla riapertura completa, è durata diverse ore.

In seguito, le auto ancora in grado di circolare, hanno lentamente raggiunto la prima uscita disponibile. I veicoli rimasti invece ’in panne’ sono stati recuperati dai carriattrezzi. Una notte tormentata, con le corsie chiuse per diverse ore. Quando la pioggia ha finalmente concesso tregua, una ditta incaricata è intervenuta per chiudere le voragini e rimettere in sicurezza l’asfalto. Non si esclude – nei prossimi giorni – che possano essere effettuati lavori di stesura di un nuovo fondo perché non si ripetano più problematiche del genere.