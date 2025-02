"Abbandono rifiuti, ora una svolta"

E’ un bilancio positivo quello stilato da Franco Holler che vive da 25 anni nel quartiere Cappuccini: "E’ una delle zone più confortevoli della città – non ha dubbi -. Un quartiere che, nonostante il boom dell’edilizia di qualche tempo fa, ha saputo conservare intatta la propria identità fatta di ampie aree verdi, servizi ben raggiungibili e una buona copertura della rete di trasporti pubblici. Ma anche la cordialità tra vicini come nel caso del gruppo dei residenti di via Lolli". Però, c’è ancora qualcosa da migliorare: "Un problema di controllo, decoro e manutenzione dell’isola ecologica di via don Cortini – specifica -. Qui avvengono abbandoni giornalieri dei rifiuti fuori dagli appositi cassonetti che sono spesso rotti". E ancora: "Qualche criticità nella gestione dei parcheggi, oltre a potature da seguire con più attenzione".