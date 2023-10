"Abbiamo subìto un vero agguato"

Il Gruppo Skid di Ozzano invia una precisazione sui fatti di domenica scorsa, seguiti alla partita di basket fra Virtus Imola e Flying balls, con il lancio da parte di tifosi di sassi e un fumogeno in via De Gasperi. Fatto collegato, secondo fonti investigative, a passate scintille con la tifoseria dell’Andrea Costa. "Al momento di tornare verso Ozzano – spiegano gli emiliani – da akcue vie adiacenti al parcheggio un manipolo di facinorosi si rendevano protagonisti - in modalità ovviamente provocatoria - del lancio di oggetti di varia natura, tra cui bottiglie. Quanto scaturito in seguito, per il quale rimettiamo il verdetto alle autorità competenti, non sarebbe accaduto se non fosse avvenuto un vero e proprio agguato a tifosi sulla via del ritorno".