Abril Muvumbi affianca Martignani in Italia Viva

Novità in casa Italia Viva. I renziani imolesi hanno infatti una nuova co-coordinatrice, Abril Muvumbi, che affianca Matteo Martignani. Muvumbi, già candidata nella lista ‘Imola riparte’ alle scorse elezioni amministrative, sostituisce Gisella Rivola. Il gruppo locale di Italia Viva, che in città conta 55 iscritti, è al lavoro per formare anche sul territorio un coordinamento unico con Azione sulla scorta di quanto già accade a livello nazionale con lo schieramento rappresentato da Matteo Renzi e Carlo Calenda. E nel frattempo organizza un’importante iniziativa lunedì 6 febbraio alle 20.30 all’Hotel Donatello (via Rossini 25). All’appuntamento, dal titolo ‘Evoluzione della riforma Its e cybersicurezza: nuove prospettive per il mercato del lavoro’, parteciperanno il senatore Marco Lombardo (terzo polo); l’ex deputato Serse Soverini, primo firmatario della legge sugli Its; Alessia Cappello, assessora al Lavoro del Comune di Milano; Maurizio Mirri, direttore delle politiche attive per il lavoro di Gi Group Spa. "Inviteremo anche il sindaco Marco Panieri e l’assessore alle Attività produttive, Pierangelo Raffini – riferisce Martignani – per aprire un dialogo che possa portare risultati importanti anche su Imola sulla base dell’esempio positivo fornito da Milano dove c’è una forte e proficua collaborazione tra pubblico e privato".