Acantho si estende nel Nord-est

È operativa la fusione per incorporazione di Asco Tlc nell’imolese Acantho che da oggi subentra nella gestione dei servizi di telefonia e di data center, attraverso un’infrastruttura di 326.600 km di fibra ottica proprietaria e la disponibilità di quattro data center (Imola, Siziano, Santa Lucia di Piave e San Vendemiano), con circa 9.000 clienti. L’atto ufficiale è stato firmato nei giorni scorsi a Bologna dal presidente di Asco Tlc, Alessandro Aiello, e da quello di Acantho, Roberto Vancini.

La fusione fa seguito all’acquisizione del 92% di Asco Tlc da parte di Acantho (controllata dal Gruppo Hera) e Ascopiave che si è perfezionata lo scorso 14 marzo e conseguente all’aggiudicazione della procedura a evidenza pubblica indetta da Asco Holding. A seguito dell’operazione, i soci di Acantho deterranno le seguenti quote: Hera 70,16%, Con.Ami 16,84%, Ascopiave 11,35% e Provincia di Treviso 1,65%. "Siamo entusiasti di annunciare il completamento dell’operazione – afferma Alessandro Aiello, direttore generale di Acantho –. Questo segna un passo significativo nella nostra crescita e sviluppo strategico. La fusione ci permette di unire le nostre risorse, competenze e talenti per offrire soluzioni ancora più innovative ai nostri clienti e creare valore aggiunto per i nostri azionisti. Siamo fiduciosi che questa unione ci posizionerà in modo forte e competitivo nei mercati in cui operiamo".