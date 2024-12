Accademia della cucina, cena per intenditori tra classicità e innovazione

Brinda a una nuova attività la delegazione dell’Accademia Italiana della Cucina. Per la penultima conviviale dell’anno, infatti, il delegato Andrea Stanzani ha scelto di condurre gli accademici al ristorante Lehti, aperto a Osteria Grande da appena due mesi grazie all’iniziativa imprenditoriale dello chef (e titolare) Fabio Verderame, un passato di gavetta toccando vari paesi e continenti del globo prima di scegliere Osteria Grande per rilevare il ristorante di via Molino Scarselli che era stato aperto poco più di un anno fa. Verderame ha scelto di abbinare classicità e innovazione, radici del territorio e sperimentazione, in un mix che, ‘pagelle’ alla mano, ha evidentemente funzionato. L’antipasto "Uovo croccante, crema di patate affumicate e funghi" è risultato senza dubbio tra le migliori portate della serata. A proposito di sperimentazione e classicità, cena conclusa con una rielaborazione della ‘brazadela’, proposta con alchermes e una mousse di ricotta.

Claudio Bolognesi