Accademia della cucina, evento dal gusto romano

Una finestra spalancata su cibi e vini di Roma nel cuore di Medicina. Hanno scelto una trasferta capitolina ma a chilometri zero gli accademici della delegazione di Castel San Pietro-Medicina dell’Accademia Italiana della Cucina nell’ultima conviviale di pochi giorni fa. Il delegato Andrea Stanzani, infatti, ha guidato una quarantina di accademici alla scoperta del ristorante "A la romana" di Medicina, situata nella zona più centrale del piccolo comune. Questa volta, insomma, la delegazione castellana ha abbandonato la dorsale della via Emilia per tuffarsi in sapori molto lontani dalla nostra tradizione, scegliendo ad hoc un locale dove, come raccontano i titolari attraverso un efficacissimo slogan, "noi nun famo cucina romana, noi semo romani". Alla fine palato soddisfattissimo per la nuova esperienza, mentre per la prossima tappa, quella del 10 aprile, si tornerà ai sapori emiliano romagnoli. E’ in programma, infatti, una tappa al ristorante "il Gallo" di Castel San Pietro, affacciato sulla via Emilia all’ingresso della città.