Accademia della Cucina. I piatti vanno in vetrina

Verrà inaugurata questa mattina alle 10.15 la ‘Mostra dei piatti e delle pubblicazioni dell’Accademia italiana della cucina’, allestita nelle vetrine e nelle bacheche della Banca di Imola in via Emilia, di fronte a piazza Matteotti. Una cinquantina di piatti e altrettante pubblicazioni ravvivano la mostra organizzata dalla Delegazione di Imola dell’Accademia italiana della cucina. In tre vetrine e quattro bacheche, tra il portico del passeggio in via Emilia e la galleria del Risorgimento, splendono i piatti prodotti in molti anni dalla Ceramica d’arte Parise di Bassano del Grappa e collezionati dalla delegazione di Ravenna dell’Aic. Sono prodotti con tecnica ‘craquelé’, ovvero quel tipo di screpolatura che rende impossibile la copiatura, e riprendono i temi dell’anno trattati nell’annuale cena ecumenica. Al loro fianco, con le pubblicazioni si percorre un viaggio alla scoperta delle tradizioni regionali italiane, fonte di ricette originali che illustrano da nord a sud i colori e i gusti delle diverse regioni. Non manca poi il volume sui menù del Quirinale e la ricercatissima ed originale ‘Storia della cucina italiana a fumetti’. Alle 11, Massimo Montanari, tra i massimi esperti a livello mondiale di storia dell’alimentazione, introdurrà il tema del Baccanale 2023 con una lezione a Palazzo Sersanti dal titolo ‘Cucine Mediterranee’.

Nel pomeriggio, alle 14.30, visita guidata all’Osservatorio astronomico (via Comezzano, 21) con l’iniziativa ‘Combinare il pranzo con la cena’. Sempre all’Osservatorio astronomico, alle 18, visita guidata ‘Da Mare nostrum a Mare tranquillitatis’. Alle 16.30, alla Rocca Sforzesca, ‘In viaggio dalla Rocca al Mediterraneo – Viaggi e scoperte’, laboratorio per bambini da 7 a 11 anni. Per le piazze e vie del centro storico, dalle 16.30 alle 18.30, di scena l’animazione ‘Pane, vino e Rock’n roll’. Alle 17, al Frantoio Valsanterno (via di Nola 1L), aperitivo a tema dedicato all’olio extra vergine di oliva. E ancora, alle 17.30, all’auditorium della Vassura-Baroncini lo spettacolo ‘Cose da Lupi’, portato in scena da Zanubrio Marionettes.