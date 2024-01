Accademia della cucina, prima cena dell’anno

Prima cena dell’anno per la delegazione di Castel San Pietro – Medicina dell’Accademia Italiana della Cucina. Chiuso il 2023 nel prestigioso ristorante da Poggi a Trebbo di Reno per i consueti auguri da farsi ‘in trasferta’, la delegazione è tornata nel proprio territorio di competenza scegliendo per l’esordio del 2024 il ristorante UinaUino, realtà da oltre 15 anni attiva a Castel San Pietro, conosciutissima per l’alta qualità dei vini ma che ha sempre dedicato grande attenzione e passione anche alla gastronomia. Il delegato Andrea Stanzani ha concordato con il titolare e fondatore di UinaUino, Michele Cavedagna, e la moglie Monica, un menù che fondesse tradizione e innovazione, con prodotti di prima scelta e qualità a far da denominatore. Per la prossima conviviale in programma il 29 febbraio gli accademici castellano-medicinesi vivranno la loro prima esperienza al ristorante Roma di Medicina, che come richiama il nome propone una cucina rigorosamente romana.

c. b.