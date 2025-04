Accademia della Cucina. Tradizione e innovazione alla ’Sosta del Gallo’

Tradizione e innovazione sono stati il fil rouge della conviviale di aprile che ha visto la delegazione di Castel San Pietro-Medicina dell’Accademia Italiana della Cucina fare tappa alla "Sosta del Gallo", ristorante a gestione familiare che si trova a pochi passi dalla via Emilia, nella frazione di Gallo Bolognese che luogo di sosta fu, come spiegato in apertura di serata, per i pellegrini che un tempo passavano dalla zona. Lo chef Davide Battizocco sul piatto ha portato un menù fortemente improntato sulla tradizione, ma con un deciso tocco di innovazione.

E’ il caso, per esempio, della "Polpettina di ripieno di tortellini" proposta fritta tra gli antipasti e ritrovata poi, questa volta in veste piacevolmente tradizionale, come secondo piatto, in umido e accompagnata dai piselli. Anche nei primi, tradizione e innovazione sono andati a braccetto. I tortellini sono stati proposti su crema di Parmigiano, mentre i passatelli in una versione asciutta con guanciale, cialda di parmigiano e un’azzeccatissima riduzione di aceto balsamico. A chiudere il pasto, una torta di riso con pieno rispetto della ricetta tradizionale. La cena che ha visto ai tavoli una quarantina di accademici guidati dal Delegato Andrea Stanzani, è stata accompagnata dai vini della Cantina Fratta Minore, decantati, prima a parole e poi nel bicchiere, da Michelangelo Motta e Anna Marrano, l’ultima generazione della cantina.

c. b.