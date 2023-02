Accademia della cucina, tutto esaurito alla ’Sosta del Gallo’

Si è aperto all’insegna della tradizione emiliana e dei sapori della tavola contadina il 2023 della delegazione di Castel San Pietro-Medicina dell’Accademia Italiana della Cucina. Sempre sotto la guida dell’appassionato Delegato Andrea Stanzani, gli accademici castellani hanno fatto il tutto esaurito all’interno della piccola e accogliente "Sosta del Gallo", a Gallo Bolognese.

Il menù scelto per l’occasione ha messo al centro come antipasto un piatto tipico della cucina felsinea, l’intramontabile "Fritto misto alla bolognese". Un’ottima "Pasta e fagioli" ha poi anticipato l’arrivo del risotto mantecato con tocco romagnolo (il Sangiovese) e con stracciatella di burrata e fichi caramellati. Per il secondo scelta invece una "Rollatina di coniglio al ripieno di tortellini al tartufo nero" accompagnata da patate viola, verdurine e cipolle fritte. Per chiudere in dolcezza, e in ‘bolognesità’, ecco la torta di riso e, facendo un salto dall’altra parte dell’Appennino, i Cantucci rivisitati con fichi secchi e noci.