Accademia della cucina. Un salto nella tradizione alla trattoria Romagnola

Una storia lunga oltre 80 anni, che si tramanda di generazione in generazione. La delegazione di Castel San Pietro e Medicina dell’Accademia Italiana della Cucina ha fatto tappa nella sua ultima conviviale alla Trattoria ’la Romagnola’, vero e proprio pezzo di storia della gastronomia della città termale. Era infatti il lontanissimo 1939 quando la famiglia Liverani aprì per castellani e forestieri la trattoria arrivata oggi alla quarta generazione nel palazzo che fu casa natale di Giovanni Battista Acquaderni, avvocato e intellettuale che istituì la Società della Gioventù Cattolica Italiana e che fu, tra gli altri ruoli, anche cameriere di Pio IX.

La Trattoria Romagnola ha sempre puntato sui sapori della tradizione, abilmente ritoccata e impreziosita dall’ultimo chef, Angelo, marito di Laura Liverani, che ha preso in mano l’attività proprio negli ultimi mesi. Accanto a prelibatezze senza tempo come i tortelloni di ricotta e il fegato di maiale in rete, lo chef Angelo ha proposto agli accademici un innovativo risotto al castrato, e abbinato alla tradizionale grigliata un finocchio al cartoccio con olive taggiasche e capperi.

La chiusura in dolcezza è stata ancora una volta legata alla tradizione, con un tris composto da torta di riso, zuppa inglese e mascarpone con scaglie di cioccolato. L’ultima quindicina di aprile vedrà gli accademici castellani guidati dal Delegato Andrea Stanzani ritrovarsi alla Sosta del Gallo, nella frazione di Gallo Bolognese.

Claudio Bolognesi