Accademia di musica Le note del pianoforte invadono la città Concerti nelle piazze

La musica del pianoforte è pronta a invadere la città. Sabato 1° luglio si svolgerà un evento davvero speciale, intitolato ’Imola Piano e Forte’, alla sua prima edizione. Un format originale che animerà il centro da mattina a sera. L’evento è stato presentato ieri al teatro Stignani assieme all’Imola Summer Music Academy and Festival, arrivato ormai alla dodicesima edizione.

Ma partiamo dalla grande novità, l’Imola Piano e Forte, che si svolgerà appunto il 1° luglio. Dalle 9 fino alle 12, in piazza Caduti per la libertà, sarà allestito un pianoforte gigante a pavimento lungo 10 metri da poter suonare con i piedi, per coinvolgere i bambini e le famiglie.

"In questo modo i bimbi potranno avvicinarsi al mondo della musica, divertendosi e giocando", spiega il direttore dello Stignani, nonché dirigente nell’area Servizi per la Cultura del Comune, Luca Rebeggiani.

Successivamente, dalle 19 alle 23, saranno allestite cinque postazioni pianistiche nel centro storico - nella piazzetta San Francesco, in via Emilia, presso piazza Gramsci, piazza Matteotti e piazza Caduti per la Libertà – dove si esibiranno i brillanti allievi dell’Accademia pianistica, in un palcoscenico diffuso. L’Accademia presterà anche i pianoforti alla città, in modo tale da ’invaderla” con la musica. Il legame tra la città di Imola e lo strumento si è rafforzato ulteriormente per la popolarità che ha assunto all’interno della scuola di musica ’Vassurra-Baroncini’.

Come racconta l’assessore alla Cultura Giacomo Gambi: "La scuola presenta oltre 500 alunni iscritti, di cui circa un quinto che segue i corsi di pianoforte".

Il nome dell’iniziativa vuole inoltre ricordare le vocazioni della città nel suo insieme, dovute alla presenza dell’Autodromo, culla della velocità, a un chilometro al centro, in convivenza con la lentezza della musica classica.

La seconda iniziativa, l’Imola Summer Music Academy and Festival’, è stata presentata dalla Sovrintendente della Fondazione Accademia di Imola ’Incontri con il Maestro’ Angela Maria Gidaro. Il festival si aprirà con l’evento del 1° luglio e andrà avanti fino al 4 agosto, con tantissimi appuntamenti. "Vogliamo sostenere l’impegno e della dedizione degli studenti per la musica classica", spiega Gidaro.

A partire dal 3 luglio il Cortile di Palazzo Monsignani ospiterà un ricco calendario di eventi serali, alle 21.15. Mentre la sede della Rocca Sforzesca ospiterà alcuni appuntamenti pomeridiani, alle ore 18. Altri concerti si terranno nell’aula Cefla di Palazzo Monsignani, mentre il cartellone del festival si arricchisce quest’anno di alcuni appuntamenti davvero speciali, cioè i Concerti a mezzanotte sul Torrione nord-est della Rocca Sforzesca (tutte le informazioni sul cartellone completo sono disponibili su sito dell’Accademia).

Infine, il premio Pianistico Città di Imola ’Bruno Solaroli’, con eventi il 28 e 29 luglio che vedranno protagonisti i i migliori talenti, selezionati da una giuria di docenti. Sabato 29 luglio, alle 21.15 nel Cortile di Palazzo Monsignani, si terrà la cerimonia conclusiva con il concerto di premiazione e l’assegnazione del Premio al talento Florence Marzotto, messo a disposizione da Veronica e Dominique Marzotto, del valore di 10mila euro.

Francesca Pradelli