Accademia, ecco la summer music

Immaginate una città che si trasforma in un grande palcoscenico a cielo aperto, dove la musica classica incontra l’energia dei giovani talenti internazionali, e i capolavori del repertorio si intrecciano con la freschezza della creatività. È questo il cuore pulsante dell’Imola Summer Music Academy and Festival, in programma dal 28 giugno al 30 luglio, promosso dalla Fondazione Accademia Internazionale ‘Incontri con il Maestro’.

Un’eccellenza nel panorama nazionale, che alla sua 14esima edizione ha conquistato anche il Premio della Fondazione Italia Patria della Bellezza 2025, grazie alla capacità di coniugare formazione, territorio e visione, offrendo a giovani musicisti – ben 250 da 26 Paesi – un’occasione concreta di crescita e confronto.

"Le finalità del progetto – spiega la sovrintendente Angela Maria Gidaro – sono di valorizzare le nuove generazioni di interpreti e promuovere bellezza e territorio, condividendo valori universali come pace e solidarietà".

Un progetto culturale che unisce accademia e spettacolo per colmare il divario ‘dalla classe alla scena’, con un cartellone ricchissimo di concerti, masterclass e debutti in contesti suggestivi come la Rocca Sforzesca, palazzo Monsignani e l’ex convento dell’Osservanza.

L’apertura è affidata alla terza edizione di Imola Piano e Forte, sabato 28 giugno: una maratona pianistica in centro, con esibizioni all’aperto dalle 19 alle 23.

Al centro, la formazione: con lezioni affidate a grandi maestri come Franco Scala, André Gallo, Boris Belkin, Enrico Bronzi e Antonello Farulli.

Tra le novità, due appuntamenti dedicati alla composizione contemporanea con il progetto ‘Nuove scritture’, e il ritorno di Imola-Cina, il ponte musicale con i migliori conservatori cinesi curato da Jin Ju.

Non mancano momenti speciali come ‘Suoni e sapori del mattino’: concerti all’alba nel chiostro dell’Osservanza, accompagnati dalla colazione.

In chiusura, il 30 luglio, il Premio Pianistico Città di Imola, con borse di studio per i tre talenti più meritevoli.

Tutti gli eventi sono a ingresso libero, fino a esaurimento posti. Info e programma su www.imolamusicacademies.org