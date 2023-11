Accademia, il concerto inaugurale. Passera: "Vincolati all’eccellenza"

Sala Mariele Ventre di Palazzo Monsignani gremita, venerdì sera, per la cerimonia di inaugurazione dell’anno accademico 2023 - 2024 della Fondazione Accademia Internazionale ‘Incontri con il Maestro’. Presenti allievi e docenti, ma anche sostenitori e pubblico che hanno accolto l’invito rivolto dall’Accademia alla cittadinanza.

Dopo i saluti del sindaco Marco Panieri, le parole della sovrintendente dell’Accademia, Angela Maria Gidaro, hanno messo l’accento sulla musica come "relazione che sublima ciò che ci accomuna tutti" e intesa come ‘musica d’arte’ che "è questione ben fragile al tempo d’oggi, in quanto deve fare i conti con i limiti di chi la governa, deve fare i conti con il concetto di intrattenimento, con chi la considera evasione e divertimento, con chi la misura in termini di like. La musica d’arte – ha concluso Gidaro – non ha nulla a che vedere con la riduzione ai like". Il presidente Corrado Passera ha a sua volta sottolineato il carattere di eccellenza che contraddistingue l’Accademia fin dalla sua nascita. "Essere presidente di questa Fondazione è un grande privilegio – ha affermato – ed è un compito impegnativo: è una macchina delicata e complessa e non è facile far combaciare aspirazioni e risorse a disposizione senza mai venir meno al vincolo dell’eccellenza".

Una tensione all’eccellenza che guarda al domani con l’impegno costante a contribuire a dare ai laureati in Accademia una prospettiva di apertura al mondo professionale. Da questa esigenza nasce la stretta collaborazione con il Cidim -Comitato nazionale italiano musica, rappresentato alla cerimonia dal suo vice presidente, Francescantonio Pollice. La passione per l’eccellenza e la cura degli allievi hanno trovato espressione nell’ultima parte della serata, dedicata alla musica di Brahms, grazie al quartetto d’archi dei Solisti dell’Orchestra Mozart (Francesco Senese e Gabrielle Shek al violino, Margherita Fanton alla viola e Gabriele Geminiani al violoncello) impegnati nel Quintetto in fa minore per pianoforte e archi, op. 34 insieme al pianoforte di André Gallo, oggi vice direttore dell’Accademia di pianoforte, già allievo di Franco Scala, fondatore dell’Accademia’.